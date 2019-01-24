Кадыров потребовал не устраивать шоу из списания Чечне долгов за газ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил высказывания политиков, предложивших простить долги за газ жителям отдельных регионов. Данное сообщение было опубликовано на сайте Кадырова.

Глава Чечни раскритиковал политиков, посчитав что отдельные чиновники и СМИ превратили данную историю в проблему и шоу. Кадыров высказал мнение о том, что обсуждение этой темы, в частности решение суда города Грозный о списании долгов за газ, вводит население страны в заблуждение. Работа по взысканию долгов продолжается до сих пор, а суд на сегодняшний день не списал еще ни одного рубля.

Несколько лет в Чечне не было четкого и строгого учета потребления потребительского газа. Платежи приходили тем, кто давно не живет в республики, а также тем, кто давно погиб при боевых действиях. Возможности платить за газ, который никто не использовал у республики нет.

Рамзан Кадыров призвал региональных чиновников решать свои проблемы самостоятельно, без упоминания Чеченской Республики по любому поводу.

Напомним, что прокуратура республики 17 января объявила, что по ее иску была списана задолженность жителей города Грозный за газ в размере девяти миллиардов рублей. Немного позже из сообщения была убрана сумма списанного долга. Однако в "Газпроме" сообщили о том, что решение суда в Грозном противоречит правовым нормам и несправедливо по отношению к регионам, которые добросовестно платят за газ.

Многих чиновников в регионах возмутило такое лояльное отношение к Чеченской Республике, по всей стране политики стали призывать списать долги за газ в разных областях.

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