Завод Ярославский картон обновит станки за счет господдержки

Завод "Ярославский картон" обновит производственные линии с помощью господдержки. Об этом стало известно после визита губернатора Михаила Евраева на предприятие 5 августа. Сейчас часть оборудования работает более десяти лет, что тормозит развитие завода.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Складской работник вскрывает коробку на складе с высокими стеллажами

Для рабочих это означает сохранение стабильности: на заводе трудятся 260 человек со средней зарплатой выше 80 тысяч рублей. Новые станки помогут снизить себестоимость упаковки и укрепить позиции компании в условиях конкуренции. Михаил Евраев поручил профильным ведомствам оперативно обработать заявку предприятия на финансирование.

"Благодаря господдержке компания сможет установить современное оборудование. Это позволит снижать себестоимость производимой продукции, повышать конкурентоспособность и чувствовать себя уверенно на рынке", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Помимо производственных вопросов, глава региона и мэр Ярославля Артем Молчанов обсудили с сотрудниками бытовые проблемы поселка Лесная поляна. Жителей беспокоит уборка поваленных ураганом деревьев, озеленение улиц, расселение аварийных домов на улице Свердлова и строительство дороги на Пашуковской.

Обновление трамвайной сети Ярославля

Отдельным пунктом повестки стало развитие городского транспорта. В городе строят новую сеть общей протяженностью 43 километра. На текущий момент уложили 29,8 километра путей.

Этап проекта Срок / Статус Запуск трамвая до моторного завода (первый путепровод) к 20 октября 2024 года Завершение всего проекта (второй путепровод) май 2027 года Количество новых вагонов в регионе 47 единиц

Самым сложным участком стала реконструкция второго путепровода через железную дорогу — его откроют к Дню города 2027 года. Проект реализуется совместно с компанией "Мовиста Регионы Ярославль". Помимо рельсов, обновляют парк вагонов, строят диспетчерский пункт и одну из шести тяговых подстанций. Позже приступят к ремонту трамвайного депо.

Для безопасности пассажиров на маршрутах ставят камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе "Безопасный город".