В Коми зафиксировали возбудители боррелиоза в 43,4% исследованных клещей

В Республике Коми за неделю с 27 июля по 2 августа за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 32 человека, двое из них — дети. Больше всего случаев зафиксировали в Сыктывкаре, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Клещ в пробирке

С начала сезона с 29 марта помощь врачам потребовалось 3230 жителям региона (из них 508 детей). Это на 2,2% меньше среднего показателя за последние пять лет. Лидирует по количеству обращений Сыктывкар — здесь зафиксировали 1171 случай, далее следуют Прилузский и Усть-Вымский районы.

Место укуса Доля случаев (%) Леса, охота и рыбалка 37,6% Придомовые территории 35,6% Дачные участки 24,1% Другие места (города, другие регионы) 2,7%

Опасность и профилактика

Клещи переносят клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. В Коми 13 муниципальных образований признаны эндемичными по КВЭ. Исследования снятых с людей насекомых показали: возбудители боррелиоза встречаются в 43,4% случаев, а энцефалита — в 2,5% экземпляров.

Из всех обратившихся за сезон 1003 человека оказались привиты от КВЭ. Еще 412 пострадавшим (включая 208 детей) ввели иммуноглобулин. Взрослым в 958 случаях назначили йодантипирин.

Чтобы избежать укусов при посещении леса, парков или дач, врачи рекомендуют носить светлую одежду с длинными рукавами и заправлять брюки в носки. После прогулки необходимо осмотреть себя и близких.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если обнаружил клеща?

Нужно незамедлительно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для извлечения насекомого и назначения лечения.

В какой срок нужно ввести иммуноглобулин?

Препарат необходимо ввести в течение 72 часов с момента укуса. Непривитым детям его назначают обязательно, взрослым — при обнаружении в клеще возбудителя энцефалита.

Как проходит вакцинация от КВЭ?

Курс состоит из двух прививок с интервалом 5-7 месяцев и ревакцинации через год. Затем повторные прививки делают раз в три года.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов