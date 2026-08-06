В Коми зафиксировали возбудители боррелиоза в 43,4% исследованных клещей

В Республике Коми за неделю с 27 июля по 2 августа за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 32 человека, двое из них — дети. Больше всего случаев зафиксировали в Сыктывкаре, Усть-Куломском и Усть-Вымском районах.
С начала сезона с 29 марта помощь врачам потребовалось 3230 жителям региона (из них 508 детей). Это на 2,2% меньше среднего показателя за последние пять лет. Лидирует по количеству обращений Сыктывкар — здесь зафиксировали 1171 случай, далее следуют Прилузский и Усть-Вымский районы.
|Место укуса
|Доля случаев (%)
|Леса, охота и рыбалка
|37,6%
|Придомовые территории
|35,6%
|Дачные участки
|24,1%
|Другие места (города, другие регионы)
|2,7%
Клещи переносят клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз. В Коми 13 муниципальных образований признаны эндемичными по КВЭ. Исследования снятых с людей насекомых показали: возбудители боррелиоза встречаются в 43,4% случаев, а энцефалита — в 2,5% экземпляров.
Из всех обратившихся за сезон 1003 человека оказались привиты от КВЭ. Еще 412 пострадавшим (включая 208 детей) ввели иммуноглобулин. Взрослым в 958 случаях назначили йодантипирин.
Чтобы избежать укусов при посещении леса, парков или дач, врачи рекомендуют носить светлую одежду с длинными рукавами и заправлять брюки в носки. После прогулки необходимо осмотреть себя и близких.
Нужно незамедлительно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для извлечения насекомого и назначения лечения.
Препарат необходимо ввести в течение 72 часов с момента укуса. Непривитым детям его назначают обязательно, взрослым — при обнаружении в клеще возбудителя энцефалита.
Курс состоит из двух прививок с интервалом 5-7 месяцев и ревакцинации через год. Затем повторные прививки делают раз в три года.
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