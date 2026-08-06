Нижегородские компании получили 166 млн рублей за найм сотрудников

Нижегородские работодатели за пять лет получили более 166 млн рублей субсидий от Социального фонда России за трудоустройство граждан. В программе приняли участие 570 предприятий региона, на работу примкнуло свыше 1,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ОСФР по Нижегородской области.

Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Субсидии направляются на компенсацию затрат работодателей при приеме на работу определенных категорий граждан. Размер выплаты зависит от категории трудоустраиваемого:

Категория граждан Размер субсидии Безработные, сотрудники под угрозой увольнения, уволенные по сокращению или ликвидации, молодежь до 30 лет, ветераны боевых действий и участники СВО, члены семей погибших военнослужащих, беженцы из Украины, ДНР и ЛНР, граждане с инвалидностью 3 МРОТ (более 81 тыс. руб.) Граждане, признанные инвалидами в установленном порядке 6 МРОТ (почти 162,6 тыс. руб.) Трудоустроенные на предприятиях ОПК (выплата раз в квартал в течение года) 3 МРОТ на одного работника Компенсация за переоборудование рабочего места под инвалида 200 тыс. руб.

Компенсация за адаптацию рабочих мест распространяется на оснащение для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Помимо поддержки трудоустройства, Отделение Соцфонда по региону финансирует оздоровление пострадавших на производстве. Более 700 нижегородцев прошли санаторное лечение за счет средств социального страхования от несчастных случаев. Средства покрывают лечение и проезд. Получить путевку можно удаленно через "Госуслуги" или лично в клиентской службе ОСФР.

С начала 2026 года к середине мая отделением приобретено 4 255 путевок для льготных категорий граждан, в том числе 499 — для сопровождающих. Общая сумма затрат составила более 157 млн рублей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов