Дефицит доковых мощностей на Дальнем Востоке вынуждает флот уходить на ремонт за рубеж

Рыбопромысловый флот Дальнего Востока сталкивается с критическим дефицитом доковых мощностей: местные предприятия способны обслужить лишь 27% ежегодной потребности в ремонтах. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ), в регионе эксплуатируется 718 судов, требующих 287 доковых ремонтов в год, в то время как мощности судоремонтных заводов ограничены 80 заказами ежегодно.

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Нехватка слотов заставляет рыбодобывающие компании направлять суда на ремонт за рубеж — преимущественно в Республіку Корею и Китай. Это увеличивает логистические издержки, время простоя флота и валютные риски для бизнеса. В этой ситуации Совгаваньский судоремонтный завод рассчитывает закрыть значительную часть дефицита, обеспечив базовый портфель заказов за счёт отрасли.

Расширение собственных мощностей по ремонту флота — элемент импортозамещения в сервисной логистике. Сокращение зависимости от зарубежных доков снижает уязвимость отрасли к внешним ограничениям и курсовой волатильности, хотя полное покрытие потребности потребует системных инвестиций в инфраструктуру и кадры.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что перенос ремонтных объёмов на внутренние мощности меняет структуру издержек отрасли: сокращаются затраты на перегоны и валюту, но растёт требование к качеству и срокам работ, что станет проверкой на зрелость для отраслевого кластера.