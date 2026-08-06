Новые дорожные камеры в Ростове-на-Дону выявляют отсутствие ремней безопасности и полисов ОСАГО

На улице Интернациональной в Ростове-на-Дону запустили новый комплекс фотовидеофиксации. Камера установлена в районе дома №36.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера видеофиксации на автомобильной дороге

Оборудование фиксирует не только превышение скорости. Система распознает водителей, которые едут без ремня безопасности или отвлекаются на мобильный телефон за рулем. Кроме того, комплекс проверяет наличие действующего полиса ОСАГО.

Первые штрафы уже начали приходить владельцам автомобилей — один из местных водителей подтвердил получение уведомления о нарушении правил использования ремня безопасности на этом участке.

Подобные "умные" камеры работают в городе и на других оживленных магистралях, включая проспект Шолохова, проспект Нагибина и Большую Садовую.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова