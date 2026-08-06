Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена приоритетов ударила по трудоголизму: брак с оперной дивой перестроил быт Алексея Воробьёва
Резкое падение давления в жару: простые способы быстро вернуть нормы без таблеток
Абитуриенты из 40 регионов России подали документы в университеты Хабаровского края
Автомобильные опции: как культура фастфуда в США повлияла на современные интерьеры машин
Жители Владимирской области перевели мошенникам 7,5 миллиона рублей за сутки
Воздушные пышки из стакана кефира: пышное тесто на сковороде за считаные минуты
Роскошная жизнь превратилась в проблему: финансовый дефицит вынудил Аллу Пугачёву сменить планы
Завод Ярославский картон обновит станки за счет господдержки
Новые дорожные камеры в Ростове-на-Дону выявляют отсутствие ремней безопасности и полисов ОСАГО

Ремонт дороги к уникальному лиановому лесу в Дагестане ускорит поток туристов

Россия » Юг » Махачкала

В Магарамкентском районе восстанавливают участок дороги "Ходжа-Казмаляр — Азадоглы". Ремонт затрагивает отрезок длиной более 3,3 километра и проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в Минтрансе Дагестана.

Язык Тролля Дагестан
Фото: commons.wikimedia.org by Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Язык Тролля Дагестан

Эта дорога — кратчайший путь к селу Азадоглы, которое находится в границах госзаказника "Самурский". Именно здесь расположен единственный на Северном Кавказе лиановый лес. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть уникальный природный массив, поэтому качественное покрытие имеет значение и для развития внутреннего туризма, и для повседневных нужд местных жителей.

Подрядчик почти закончил укладку асфальта на всем участке. Рабочие смонтировали железобетонные кюветные лотки для отвода воды и установили водопропускные трубы на примыканиях.

Завершающий этап работ включает укрепление обочин, установку сигнальных столбиков и нанесение разметки. Полностью закончить ремонт планируют к октябрю 2026 года.

Параметр Данные
Общая протяженность участка Более 3,3 км
Конечный пункт маршрута село Азадоглы (лиановый лес)
Срок завершения работ Октябрь 2026 года

"Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов", — сообщили в Минтрансе Дагестана.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Военные новости
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины Любовь Степушова Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Смена приоритетов ударила по трудоголизму: брак с оперной дивой перестроил быт Алексея Воробьёва
Резкое падение давления в жару: простые способы быстро вернуть нормы без таблеток
Абитуриенты из 40 регионов России подали документы в университеты Хабаровского края
Автомобильные опции: как культура фастфуда в США повлияла на современные интерьеры машин
Жители Владимирской области перевели мошенникам 7,5 миллиона рублей за сутки
Воздушные пышки из стакана кефира: пышное тесто на сковороде за считаные минуты
Роскошная жизнь превратилась в проблему: финансовый дефицит вынудил Аллу Пугачёву сменить планы
Завод Ярославский картон обновит станки за счет господдержки
Новые дорожные камеры в Ростове-на-Дону выявляют отсутствие ремней безопасности и полисов ОСАГО
В Коми зафиксировали возбудители боррелиоза в 43,4% исследованных клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.