Ремонт дороги к уникальному лиановому лесу в Дагестане ускорит поток туристов

В Магарамкентском районе восстанавливают участок дороги "Ходжа-Казмаляр — Азадоглы". Ремонт затрагивает отрезок длиной более 3,3 километра и проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в Минтрансе Дагестана.
Эта дорога — кратчайший путь к селу Азадоглы, которое находится в границах госзаказника "Самурский". Именно здесь расположен единственный на Северном Кавказе лиановый лес. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть уникальный природный массив, поэтому качественное покрытие имеет значение и для развития внутреннего туризма, и для повседневных нужд местных жителей.
Подрядчик почти закончил укладку асфальта на всем участке. Рабочие смонтировали железобетонные кюветные лотки для отвода воды и установили водопропускные трубы на примыканиях.
Завершающий этап работ включает укрепление обочин, установку сигнальных столбиков и нанесение разметки. Полностью закончить ремонт планируют к октябрю 2026 года.
|Параметр
|Данные
|Общая протяженность участка
|Более 3,3 км
|Конечный пункт маршрута
|село Азадоглы (лиановый лес)
|Срок завершения работ
|Октябрь 2026 года
"Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов", — сообщили в Минтрансе Дагестана.
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