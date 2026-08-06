Ремонт дороги к уникальному лиановому лесу в Дагестане ускорит поток туристов

В Магарамкентском районе восстанавливают участок дороги "Ходжа-Казмаляр — Азадоглы". Ремонт затрагивает отрезок длиной более 3,3 километра и проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщили в Минтрансе Дагестана.

Фото: commons.wikimedia.org by Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Язык Тролля Дагестан

Эта дорога — кратчайший путь к селу Азадоглы, которое находится в границах госзаказника "Самурский". Именно здесь расположен единственный на Северном Кавказе лиановый лес. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть уникальный природный массив, поэтому качественное покрытие имеет значение и для развития внутреннего туризма, и для повседневных нужд местных жителей.

Подрядчик почти закончил укладку асфальта на всем участке. Рабочие смонтировали железобетонные кюветные лотки для отвода воды и установили водопропускные трубы на примыканиях.

Завершающий этап работ включает укрепление обочин, установку сигнальных столбиков и нанесение разметки. Полностью закончить ремонт планируют к октябрю 2026 года.

Параметр Данные Общая протяженность участка Более 3,3 км Конечный пункт маршрута село Азадоглы (лиановый лес) Срок завершения работ Октябрь 2026 года

"Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов", — сообщили в Минтрансе Дагестана.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова