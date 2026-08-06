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Собственник участка в Нижегородской области получил предписание из-за борщевика

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Нижегородской области Россельхознадзор выписал предписание собственнику сельхозучастка из-за разрастания борщевика Сосновского. Опасный сорняк обнаружили в Вачском округе возле поселка Новоселки.

Борщевик
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Борщевик

Земля площадью более 6,5 тысячи квадратных метров принадлежит ООО "Агрофирма "Металлург". Компании потребовали провести культуртехническую мелиорацию и использовать участок строго по назначению.

Борьба с инвазивными растениями в регионе перешла в плоскость жесткого контроля. В начале августа власти утвердили перечни опасных растений для всей области и заповедных зон — в оба списка включили только борщевик. Это позволило надзорным органам начать штрафовать нарушителей.

Согласно областному закону, бездействие владельцев земли карается крупными суммами:

Категория нарушителя Максимальный штраф
Физические лица до 50 тысяч рублей
Юридические лица до 700 тысяч рублей

Ранее аналогичное требование очистить территорию от борщевика получила администрация Сосновского округа. Для мониторинга распространения растения в области также тестируют систему на базе искусственного интеллекта.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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