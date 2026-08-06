Собственник участка в Нижегородской области получил предписание из-за борщевика

В Нижегородской области Россельхознадзор выписал предписание собственнику сельхозучастка из-за разрастания борщевика Сосновского. Опасный сорняк обнаружили в Вачском округе возле поселка Новоселки.
Земля площадью более 6,5 тысячи квадратных метров принадлежит ООО "Агрофирма "Металлург". Компании потребовали провести культуртехническую мелиорацию и использовать участок строго по назначению.
Борьба с инвазивными растениями в регионе перешла в плоскость жесткого контроля. В начале августа власти утвердили перечни опасных растений для всей области и заповедных зон — в оба списка включили только борщевик. Это позволило надзорным органам начать штрафовать нарушителей.
Согласно областному закону, бездействие владельцев земли карается крупными суммами:
|Категория нарушителя
|Максимальный штраф
|Физические лица
|до 50 тысяч рублей
|Юридические лица
|до 700 тысяч рублей
Ранее аналогичное требование очистить территорию от борщевика получила администрация Сосновского округа. Для мониторинга распространения растения в области также тестируют систему на базе искусственного интеллекта.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.