Аномальная жара в Югре создала риск массовой гибели рыбы в Иртыше

В Югре усилили мониторинг реки Иртыш из-за аномальной жары. Температурный рекорд июля за последние 133 года привел к прогреву воды, что создает риски массовой гибели рыбы и других водных организмов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнение реки

Причиной беспокойства экологов стал физический процесс: чем выше температура воды, тем меньше в ней растворяется кислород. Ситуацию осложняет ускорение метаболизма гидробионтов и рост активности микробов в теплой среде — все они потребляют остатки кислорода быстрее.

"Аномально жаркая погода приводит к прогреву речной воды. Поскольку растворимость газов в воде обратно пропорциональна температуре, концентрация растворенного кислорода снижается", — пояснила Ольга Волковская, начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Методы контроля

Для оценки ситуации Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства и профильный институт рыбного хозяйства (ВНИРО) запустили экспедицию. Специалисты берут пробы воды на отрезке Иртыша от поселка Бобровский на границе с Тюменской областью до места впадения реки в Обь у Ханты-Мансийска.

Показатель мониторинга Цель контроля Температура воды Отслеживание критических отметок прогрева Содержание кислорода Определение риска гипоксии для рыбы Гибель биоресурсов Фиксация случаев мора рыбы в режиме реального времени

Контроль за состоянием воды теперь проходит ежедневно. Это позволяет оперативно выявить участки реки, где экосистема находится на грани срыва.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов