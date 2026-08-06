Аномальная жара в Югре создала риск массовой гибели рыбы в Иртыше

В Югре усилили мониторинг реки Иртыш из-за аномальной жары. Температурный рекорд июля за последние 133 года привел к прогреву воды, что создает риски массовой гибели рыбы и других водных организмов.
Причиной беспокойства экологов стал физический процесс: чем выше температура воды, тем меньше в ней растворяется кислород. Ситуацию осложняет ускорение метаболизма гидробионтов и рост активности микробов в теплой среде — все они потребляют остатки кислорода быстрее.
"Аномально жаркая погода приводит к прогреву речной воды. Поскольку растворимость газов в воде обратно пропорциональна температуре, концентрация растворенного кислорода снижается", — пояснила Ольга Волковская, начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Для оценки ситуации Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства и профильный институт рыбного хозяйства (ВНИРО) запустили экспедицию. Специалисты берут пробы воды на отрезке Иртыша от поселка Бобровский на границе с Тюменской областью до места впадения реки в Обь у Ханты-Мансийска.
|Показатель мониторинга
|Цель контроля
|Температура воды
|Отслеживание критических отметок прогрева
|Содержание кислорода
|Определение риска гипоксии для рыбы
|Гибель биоресурсов
|Фиксация случаев мора рыбы в режиме реального времени
Контроль за состоянием воды теперь проходит ежедневно. Это позволяет оперативно выявить участки реки, где экосистема находится на грани срыва.
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