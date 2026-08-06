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Две крупные аварии на электросетях оставили без света микрорайоны Владивостока

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке в воскресенье днём произошли две крупные аварии на электрических сетях. Без света остались целые микрорайоны — Первореченский и Первомайский. Время восстановления неизвестно. Такие отключения фиксируются регулярно с июля, хотя пиковая нагрузка на сети традиционно приходит на зиму.

Электрическая подстанция
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрическая подстанция

Первое аварийное погашение зафиксировало около 12:25. По данным городского сервиса vl.ru, пострадал Первореченский район. К 18:00 без электричества остались более 70 адресов в районе Столетия и БАМа: улицы Днепровская, Печорская, Колесника, Ильичёва, Иртышская, Постышева, проспект 100-летия Владивостока и смежные переулки.

Второе отключение произошло после 15:40 в Первомайском районе. Остановилось питание в более чем 40 домах на улицах 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Борисенко, Вилкова, Калинина, Киевской и Полярной.

Район Время аварии Пострадавшие адреса (примерно)
Первореченский (Столетие, БАМ) 12:25 70+
Первомайский После 15:40 40+

Масштабные аварии на электросетях во Владивостоке стали системными с лета. Жители обеспокоены: наибольшая нагрузка на сети обычно фиксируется в холодное время года, когда в квартирах работают обогреватели. Сейчас начался сезон кондиционеров, но настоящая духота установилась недавно, а массовые отключения начались во время более прохладной погоды.

Почему сети не выдерживают лето

Проблема не в аномальной жаре, а в износе инфраструктории и качестве оперативного реагирования, считает эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

"Летние аварии — это не про перегруз от кондиционеров, а про то, что сети работают на пределе износа круглый год. Зимой они держатся за счёт того, что нагрузка предсказуема и экploitationные службы готовы к пикам. Лето же считается "тихим" периодом: планируют ремонты, отключают резервы, снижают جاهность бригад. Любая локальная неисправность — откад пробки в кабельной канализации до дефекта на подстанции — тут же каскадно отключает целые микрорайоны. Это системная проблема инвестиций в обновление кабельного фонда и диспетчеризации, а не погоды", — пояснил Евгений Блех.

По его словам, Владивосток не уникален: схожая картина наблюдается во многих городах Дальнего Востока и Сибири, где износ сетей превышает 60-70%, а программы обновления идут с опозданием относительно роста потребления.

Ответы на популярные вопросы

Когда включат свет?

Официальное время восстановления не называется. В сервисе vl.ru статус — "аварийные работы", сроки не указаны.

Куда обращаться, если дома нет электричества?

По телефонам аварийных служб гарантирующего поставщика и в приложении/на сайте vl.ru - там же публикуются адреса пострадавших домов и статусы бригад.

Почему отключают целые районы, а не отдельные дома?

Старые кабельные трассы часто прокладывались без резервирования и сегментации: повреждение одного кабеля обесточивает сразу несколько кварталов. Современная схема требует переоборудования, которого нет в текущих инвестиционных программах.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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