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Предприниматели Петербурга смогут взять до 30 млн рублей на покупку техники

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга увеличили лимит льготного займа для покупки автомобилей и спецтехники местного производства. Теперь предприниматели могут рассчитывать на сумму до 30 млн рублей вместо прежних 5 млн. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилла Поляков.

Деньги
Фото: pixabay.com by Romi_Lado is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Программа "Автотранспорт и спецтехника для бизнеса" заработала в 2024 году. Пересмотр условий стал ответом на рост рыночных цен: старого потолка в 5 млн рублей компаниям перестало хватать для обновления парка или закупки оборудования.

"Новые условия позволят предпринимателям обновлять автопарк, расширять производство и реализовывать инвестиционные проекты с меньшей финансовой нагрузкой", — отметил Кирилл Поляков.

Механизм работает в обе стороны: бизнес получает доступ к дешевым деньгам, а местные заводы — гарантированный спрос на свою продукцию.

Показатель Значение / Сумма
Новый лимит займа на технику до 30 млн рублей
Объем займов за 2025 год 3,5 млрд рублей
Текущий портфель действующих займов 3,9 млрд рублей
Общая поддержка за все время работы Фонда свыше 14,5 млрд рублей

Динамика спроса на поддержку растет. В 2025 году объем выданных займов почти удвоился по сравнению с предыдущим годом. С начала 2026 года только по профильной программе закупки техники выдали более 790 млн рублей.

Помимо автотранспорта, Фонд микрофинансирования поддерживает и другие сектора. Предприятия дизайна, легкой промышленности и обрабатывающих производств могут получить до 5 млн рублей без залога на развитие бизнеса или покупку оборудования.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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