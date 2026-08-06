Предприниматели Петербурга смогут взять до 30 млн рублей на покупку техники

Власти Санкт-Петербурга увеличили лимит льготного займа для покупки автомобилей и спецтехники местного производства. Теперь предприниматели могут рассчитывать на сумму до 30 млн рублей вместо прежних 5 млн. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилла Поляков.
Программа "Автотранспорт и спецтехника для бизнеса" заработала в 2024 году. Пересмотр условий стал ответом на рост рыночных цен: старого потолка в 5 млн рублей компаниям перестало хватать для обновления парка или закупки оборудования.
"Новые условия позволят предпринимателям обновлять автопарк, расширять производство и реализовывать инвестиционные проекты с меньшей финансовой нагрузкой", — отметил Кирилл Поляков.
Механизм работает в обе стороны: бизнес получает доступ к дешевым деньгам, а местные заводы — гарантированный спрос на свою продукцию.
|Показатель
|Значение / Сумма
|Новый лимит займа на технику
|до 30 млн рублей
|Объем займов за 2025 год
|3,5 млрд рублей
|Текущий портфель действующих займов
|3,9 млрд рублей
|Общая поддержка за все время работы Фонда
|свыше 14,5 млрд рублей
Динамика спроса на поддержку растет. В 2025 году объем выданных займов почти удвоился по сравнению с предыдущим годом. С начала 2026 года только по профильной программе закупки техники выдали более 790 млн рублей.
Помимо автотранспорта, Фонд микрофинансирования поддерживает и другие сектора. Предприятия дизайна, легкой промышленности и обрабатывающих производств могут получить до 5 млн рублей без залога на развитие бизнеса или покупку оборудования.
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