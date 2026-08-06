Дорожная компания в Орле выплатила долги по зарплате 85 сотрудникам

В Орле дорожная компания погасила зарплатную задолженность перед 85 работниками. Долг накопился за апрель-июнь текущего года.
Нарушение выявила прокуратура Заводского района. В отношении генерального директора организации внесено представление об устранении нарушений, по факту недоимки возбуждено административное дело. После вмешательства надзорного органа задолженность полностью погашена.
Ранее прокуратура Орловской области сообщала о крупном долге организации, обслуживающей федеральные трассы. Тогда речь шла о 300 миллионах рублей, недополученных 2400 работниками в шести субъектах РФ, включая Орловскую область. Период нарушений совпадал с текущим случаем, что указывает на системные проблемы у одного и того же работодателя.
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