В Смоленской области можно купить жилье и технику через витрину имущества банкротов

Жители Смоленской области могут приобрести недвижимость, технику и оборудование через специализированный маркетплейс "Витрина имущества банкротов" (ВИБ). О возможности покупки таких активов напоминает УФНС России по региону.

Фото: wikimapia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парень за ноутбуком

Площадка собирает данные об имуществе должников, которые проходят процедуру банкротства. Здесь можно найти варианты как для личного пользования, так и для запуска бизнеса или инвестиций. Каждый лот сопровождается фотографиями, описанием, начальной ценой и сроками торгов.

Категория имущества Что можно купить Недвижимость квартиры, дома, земельные участки Транспорт автомобили, спецтехника Бизнес-активы торговое и производственное оборудование, доли в капиталах компаний

Покупатель видит объекты еще на этапе инвентаризации, что дает время подготовиться к торгам. Все сделки проходят по закону, а проверка лотов снижает риски приобретения проблемного имущества.

Как принять участие в покупке

Процесс покупки отличается от обычной сделки купли-продажи и проходит через аукцион. Чтобы забрать лот, нужно выполнить несколько условий:

зарегистрироваться на аккредитованной электронной торговой площадке;

внести задаток (обеспечение заявки);

подать официальную заявку на интересующий объект.

Сведения о доступных активах и деталях торгов размещены на портале kartoteka. ru.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов