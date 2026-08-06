В Смоленской области можно купить жилье и технику через витрину имущества банкротов

Жители Смоленской области могут приобрести недвижимость, технику и оборудование через специализированный маркетплейс "Витрина имущества банкротов" (ВИБ). О возможности покупки таких активов напоминает УФНС России по региону.
Площадка собирает данные об имуществе должников, которые проходят процедуру банкротства. Здесь можно найти варианты как для личного пользования, так и для запуска бизнеса или инвестиций. Каждый лот сопровождается фотографиями, описанием, начальной ценой и сроками торгов.
|Категория имущества
|Что можно купить
|Недвижимость
|квартиры, дома, земельные участки
|Транспорт
|автомобили, спецтехника
|Бизнес-активы
|торговое и производственное оборудование, доли в капиталах компаний
Покупатель видит объекты еще на этапе инвентаризации, что дает время подготовиться к торгам. Все сделки проходят по закону, а проверка лотов снижает риски приобретения проблемного имущества.
Процесс покупки отличается от обычной сделки купли-продажи и проходит через аукцион. Чтобы забрать лот, нужно выполнить несколько условий:
Сведения о доступных активах и деталях торгов размещены на портале kartoteka. ru.
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