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Лето в Югре стало самым жарким за последние годы

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Лето в Югре стало самым жарким за последние годы, обгоняя по температурным показателям аномальный 2016 год. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Река Исеть
Фото: commons.wikimedia.org by Башин Денис Анатольевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Исеть

В июне среднемесячная температура в регионе держалась на отметке от +16 до +23 градусов, что превысило норму на 3-8 градусов. В Нижневартовском районе в конце месяца столбики термометров почти стабильно показывали +30…+34 градуса. Для сравнения: в июне 2016 года средние показатели были ниже — от +14 до +20 градусов.

Июль продолжил тренд на потепление. Средняя температура составила от +19 до +23 градусов (выше нормы на 1-4 градуса). В июле 2016 года этот показатель был в диапазоне от +17 до +21 градуса.

В Ханты-Мансийске 29 июля зафиксировали новый температурный рекорд. Столбик термометра поднялся до 34,9 градуса. Предыдущий абсолютный максимум в +32,2 градуса был установлен еще в 1988 году.

Период / Год Средняя температура Отклонение от нормы
Июнь текущего года +16… +23 °C +3… +8 °C
Июнь 2016 года +14… +20 °C +1… +6 °C
Июль текущего года +19… +23 °C +1… +4 °C
Июль 2016 года +17… +21 °C +1… +3 °C

Подобные климатические сдвиги наблюдаются и в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе, где лето также оказалось жарче, чем в 2016 году. Напомним, что именно в тот период сильный прогрев почвы привел к оттайке вечной мерзлоты и вспышке сибирской язвы.

"Максимальная температура воздуха +30, +34 держалась на некоторых метеостанциях Нижневартовского района почти всю третью декаду", — сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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