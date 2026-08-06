Лето в Югре стало самым жарким за последние годы, обгоняя по температурным показателям аномальный 2016 год. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
В июне среднемесячная температура в регионе держалась на отметке от +16 до +23 градусов, что превысило норму на 3-8 градусов. В Нижневартовском районе в конце месяца столбики термометров почти стабильно показывали +30…+34 градуса. Для сравнения: в июне 2016 года средние показатели были ниже — от +14 до +20 градусов.
Июль продолжил тренд на потепление. Средняя температура составила от +19 до +23 градусов (выше нормы на 1-4 градуса). В июле 2016 года этот показатель был в диапазоне от +17 до +21 градуса.
В Ханты-Мансийске 29 июля зафиксировали новый температурный рекорд. Столбик термометра поднялся до 34,9 градуса. Предыдущий абсолютный максимум в +32,2 градуса был установлен еще в 1988 году.
|Период / Год
|Средняя температура
|Отклонение от нормы
|Июнь текущего года
|+16… +23 °C
|+3… +8 °C
|Июнь 2016 года
|+14… +20 °C
|+1… +6 °C
|Июль текущего года
|+19… +23 °C
|+1… +4 °C
|Июль 2016 года
|+17… +21 °C
|+1… +3 °C
Подобные климатические сдвиги наблюдаются и в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе, где лето также оказалось жарче, чем в 2016 году. Напомним, что именно в тот период сильный прогрев почвы привел к оттайке вечной мерзлоты и вспышке сибирской язвы.
"Максимальная температура воздуха +30, +34 держалась на некоторых метеостанциях Нижневартовского района почти всю третью декаду", — сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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