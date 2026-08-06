Дефицит бюджета Орловской области достиг 3,27 миллиарда рублей

Бюджет Орловской области по итогам первого полугодия 2026 года закрылся с дефицитом в 3,27 миллиарда рублей. Доходы региона составили 27,48 миллиарда рублей, тогда как расходы достигли 30,75 миллиарда рублей. Разрыв между поступлениями и тратами покрывают внутренние источники финансирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Kefi, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Город Орел

Из чего сложились доходы

Налоговые и неналоговые платежи принесли в казну 18,15 миллиарда рублей. Больше всего регион заработал на подоходном налоге (НДФЛ) — он обеспечил 6,79 миллиарда рублей, что составляет более трети всех налоговых поступлений. Значительный вклад внесли акцизы на алкоголь и топливо (3,2 миллиарда рублей).

Средний и малый бизнес, использующий УСН, патент или единый сельхозналог, перечислил в бюджет 2,13 миллиарда рублей. Налоги на имущество добавили еще 1,65 миллиарда, а государственные пошлины принесли 65,4 миллиона рублей.

Федеральные деньги и их освоение

Безвозмездные трансферты из центра составили 9,33 миллиарда рублей. Эти средства распределили по ключевым социальным и инфраструктурным проектам. Динамика трат показывает, что некоторые программы развиваются быстрее других.

Направление Выделено, млн руб. Освоено, млн руб. Поддержка АПК 469,4 220 Горячее питание в школах 365,3 188,6 Комфортная городская среда 290,9 230,8 Развитие территорий (КРТ) 266,9 122,5 Поддержка малого и среднего бизнеса 365 365 (полностью)

Куда ушли средства бюджета

Основную часть расходов направили на социальный блок. Самой затратной статьей стало образование — на него потратили 8,62 миллиарда рублей (28% всех трат). Социальная политика потребовала 7,94 миллиарда рублей, а здравоохранение — 3,57 миллиарда.

Сектор национальной экономики, который включает дороги, транспорт и сельское хозяйство, получил 5,41 миллиарда рублей. На нужды жилищно-коммунального хозяйства выделили 763,4 миллиона рублей.

Платежи по государственному долгу в этот период не проводились: бюджетные кредиты использовались для покрытия дефицита и не предполагали выплаты процентов. Отчет об исполнении бюджета передали на рассмотрение в Контрольно-счетную палату и областной Совет народных депутатов.

"Дефицит бюджета часто возникает из-за разрыва в сроках поступления налогов и необходимости выполнять социальные обязательства здесь и сейчас. Важно смотреть не только на цифру дефицита, но и на то, как используются заемные средства — идут ли они на потребление или на создание активов: дороги, школы, инфраструктуру", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов