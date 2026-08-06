В Сорочинском районе Оренбургской области зафиксировано загрязнение приземного слоя воздуха

В Сорочинском районе Оренбургской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Результаты замеров получила экологическая лаборатория региона, сообщает пресс-служба Минприроды.

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Специалисты Бузулукского отдела выехали в Сорочинск для отбора проб. Анализы подтвердили наличие вредных примесей сверх нормы. Из-за регулярных нарушений экологического законодательства прокуратура начнет проверку местных предприятий.

Риски для населения

Превышение ПДК загрязняющих веществ в приземном слое воздуха может вызвать раздражение слизистых оболочек, головные боли и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Особенно уязвимы дети и люди с астмой. Регулярный характер нарушений в Сорочинске указывает на систематический сбой в системе фильтрации или нарушении технологических регламентов на промышленных объектах района.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов