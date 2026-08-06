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В Сорочинском районе Оренбургской области зафиксировано загрязнение приземного слоя воздуха

Россия » Поволжье » Оренбург

В Сорочинском районе Оренбургской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Результаты замеров получила экологическая лаборатория региона, сообщает пресс-служба Минприроды.

Городской пейзаж в смоге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Городской пейзаж в смоге

Специалисты Бузулукского отдела выехали в Сорочинск для отбора проб. Анализы подтвердили наличие вредных примесей сверх нормы. Из-за регулярных нарушений экологического законодательства прокуратура начнет проверку местных предприятий.

Риски для населения

Превышение ПДК загрязняющих веществ в приземном слое воздуха может вызвать раздражение слизистых оболочек, головные боли и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Особенно уязвимы дети и люди с астмой. Регулярный характер нарушений в Сорочинске указывает на систематический сбой в системе фильтрации или нарушении технологических регламентов на промышленных объектах района.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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