В Сорочинском районе Оренбургской области зафиксировано загрязнение приземного слоя воздуха

В Сорочинском районе Оренбургской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе. Результаты замеров получила экологическая лаборатория региона, сообщает пресс-служба Минприроды.
Специалисты Бузулукского отдела выехали в Сорочинск для отбора проб. Анализы подтвердили наличие вредных примесей сверх нормы. Из-за регулярных нарушений экологического законодательства прокуратура начнет проверку местных предприятий.
Превышение ПДК загрязняющих веществ в приземном слое воздуха может вызвать раздражение слизистых оболочек, головные боли и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Особенно уязвимы дети и люди с астмой. Регулярный характер нарушений в Сорочинске указывает на систематический сбой в системе фильтрации или нарушении технологических регламентов на промышленных объектах района.
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