В Татарстане фиксируют резкий рост оплаты труда квалифицированных рабочих

Сварщики стали абсолютными лидерами по темпам роста зарплат в Татарстане. За первые семь месяцев 2026 года предложения в вакансиях для этой профессии взлетели на 88%, достигнув медианного значения в 250,9 тыс. рублей. Данные предоставил сервис hh. ru.
Динамика оплаты труда в республике указывает на острый спрос как на промышленных рабочих, так и на узких специалистов в IT и финансах. В то время как по России рост зарплат распределен иначе, Татарстан демонстрирует специфический региональный тренд: здесь работодатели готовы платить значительно больше за квалифицированный ручной труд и управление разработкой.
|Профессия
|Рост предложения (%)
|Медианная зарплата (руб.)
|Сварщики
|88%
|250,9 тыс.
|Промоутеры
|81%
|90 тыс.
|Руководители групп разработки
|58%
|315 тыс.
|Аналитики данных
|50%
|120 тыс.
|Финансовые директора
|43%
|215 тыс.
Республиканский рынок труда заметно отличается от общероссийского. В федеральном топе роста оказались геймдизайнеры и операторы колл-центров, которые в Татарстане даже не вошли в десятку самых "быстрорастущих" специальностей. Также в республике не зафиксирован столь резкий скачок выплат для кладовщиков и сантехников, что характерно для других регионов страны.
При этом по сварщикам Татарстан опережает общероссийские показатели. В среднем по стране медианное предложение для этой профессии составляет 213,6 тыс. рублей — в республике эта цифра существенно выше.
Работодатели региона сейчас делают ставку на "свежую кровь". Быстрее всего растут зарплаты в вакансиях для кандидатов без опыта — за год сумма увеличилась на 13% (до 61,7 тыс. рублей). Для специалистов с опытом от одного до трех лет рост составил 11%, а для тех, кто работает более трех лет — 10%.
"Это говорит о том, что работодатели продолжают инвестировать в привлечение молодых специалистов, одновременно сохраняя высокий спрос на сотрудников с опытом", — пояснила директор по исследованиям hh. ru Мария Игнатова.
Самые высокие выплаты традиционно остаются за профессионалами со стажем более шести лет (114 тыс. рублей) и сотрудниками, работающими вахтовым методом. Для последних медианная зарплата летом достигла 168,6 тыс. рублей.
Татарстан удерживает статус главного экономического центра Приволжского федерального округа по уровню оплаты труда. В мае 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике составила 104,8 тыс. рублей, что позволило региону занять первое место в ПФО.
По прогнозам аналитиков, при сохранении текущих темпов роста Татарстан может войти в тройку российских регионов, где зарплаты половины всех работников превысят отметку в 200 тыс. рублей уже через шесть с небольшим лет.
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