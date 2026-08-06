В Татарстане фиксируют резкий рост оплаты труда квалифицированных рабочих

Сварщики стали абсолютными лидерами по темпам роста зарплат в Татарстане. За первые семь месяцев 2026 года предложения в вакансиях для этой профессии взлетели на 88%, достигнув медианного значения в 250,9 тыс. рублей. Данные предоставил сервис hh. ru.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Сварщик в трубе

Динамика оплаты труда в республике указывает на острый спрос как на промышленных рабочих, так и на узких специалистов в IT и финансах. В то время как по России рост зарплат распределен иначе, Татарстан демонстрирует специфический региональный тренд: здесь работодатели готовы платить значительно больше за квалифицированный ручной труд и управление разработкой.

Профессия Рост предложения (%) Медианная зарплата (руб.) Сварщики 88% 250,9 тыс. Промоутеры 81% 90 тыс. Руководители групп разработки 58% 315 тыс. Аналитики данных 50% 120 тыс. Финансовые директора 43% 215 тыс.

Татарстан против среднего по России

Республиканский рынок труда заметно отличается от общероссийского. В федеральном топе роста оказались геймдизайнеры и операторы колл-центров, которые в Татарстане даже не вошли в десятку самых "быстрорастущих" специальностей. Также в республике не зафиксирован столь резкий скачок выплат для кладовщиков и сантехников, что характерно для других регионов страны.

При этом по сварщикам Татарстан опережает общероссийские показатели. В среднем по стране медианное предложение для этой профессии составляет 213,6 тыс. рублей — в республике эта цифра существенно выше.

Стаж и формат работы

Работодатели региона сейчас делают ставку на "свежую кровь". Быстрее всего растут зарплаты в вакансиях для кандидатов без опыта — за год сумма увеличилась на 13% (до 61,7 тыс. рублей). Для специалистов с опытом от одного до трех лет рост составил 11%, а для тех, кто работает более трех лет — 10%.

"Это говорит о том, что работодатели продолжают инвестировать в привлечение молодых специалистов, одновременно сохраняя высокий спрос на сотрудников с опытом", — пояснила директор по исследованиям hh. ru Мария Игнатова.

Самые высокие выплаты традиционно остаются за профессионалами со стажем более шести лет (114 тыс. рублей) и сотрудниками, работающими вахтовым методом. Для последних медианная зарплата летом достигла 168,6 тыс. рублей.

Лидерство в Поволжье

Татарстан удерживает статус главного экономического центра Приволжского федерального округа по уровню оплаты труда. В мае 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике составила 104,8 тыс. рублей, что позволило региону занять первое место в ПФО.

По прогнозам аналитиков, при сохранении текущих темпов роста Татарстан может войти в тройку российских регионов, где зарплаты половины всех работников превысят отметку в 200 тыс. рублей уже через шесть с небольшим лет.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов