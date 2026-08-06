Боновые заграждения в устье Мулянки защищают Каму от попадания нефтепродуктов

Специалисты "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза" завершили очистку береговой линии на одном из ключевых участков загрязнения рек Пыж и Мулянка. Об этом сообщили 5 августа на заседании межведомственной рабочей группы.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяная пленка

На четвертом участке, который простирается от улицы Строителей до предприятия "Красный Октябрь", работы по уборке берега закончены. Теперь здесь сосредоточились на контроле боновых заграждений в устье Мулянки, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Каму.

Текущая ситуация на объектах

Ликвидация последствий разлива продолжается на других направлениях:

Участок №1: экскаватор-амфибия вместе с рабочими очищают акваторию механическим и ручным способом.

экскаватор-амфибия вместе с рабочими очищают акваторию механическим и ручным способом. Участок №2: сотрудники убирают загрязненную растительность с берега и чистят заводи в районе ЖК "Медовый".

Параллельно с техническими работами восстанавливают фауну. 4 августа орнитологи обследовали и выпустили в природу десять водоплавающих птиц, которых удалось очистить от нефтепродуктов.

Меры безопасности для жителей

Минприроды призывает жителей региона не посещать реки Мулянка и Пыж, а также отказаться от использования лодок и других плавсредств. Вдоль берегов установили 30 информационных щитов с запретом на купание, выгул животных и забор воды.

Порядок на территории поддерживают сотрудники правоохранительных органов и спасательные формирования.