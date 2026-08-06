Специалисты "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза" завершили очистку береговой линии на одном из ключевых участков загрязнения рек Пыж и Мулянка. Об этом сообщили 5 августа на заседании межведомственной рабочей группы.
На четвертом участке, который простирается от улицы Строителей до предприятия "Красный Октябрь", работы по уборке берега закончены. Теперь здесь сосредоточились на контроле боновых заграждений в устье Мулянки, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Каму.
Ликвидация последствий разлива продолжается на других направлениях:
Параллельно с техническими работами восстанавливают фауну. 4 августа орнитологи обследовали и выпустили в природу десять водоплавающих птиц, которых удалось очистить от нефтепродуктов.
Минприроды призывает жителей региона не посещать реки Мулянка и Пыж, а также отказаться от использования лодок и других плавсредств. Вдоль берегов установили 30 информационных щитов с запретом на купание, выгул животных и забор воды.
Порядок на территории поддерживают сотрудники правоохранительных органов и спасательные формирования.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.