Банковский сектор Липецкой области отчитался о резком увеличении спроса на кредиты

Жители Липецкой области стали чаще брать кредиты: в июне объем займов достиг 14,6 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего за первое полугодие текущего года липчане оформили кредитов на 77 млрд рублей.

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По сравнению с первой половиной прошлого года сумма заимствований выросла на 28%. Рост продолжился и в июне — объем выдач увеличился еще на 6% относительно мая.

Период Объем кредитов / Прирост I полугодие 77 млрд рублей (+28% к прошлому году) Июнь 14,6 млрд рублей (+34% к прошлому году)

Причиной такого всплеска стал пересмотр денежно-кредитной политики. Постепенное снижение ключевой ставки привело к уменьшению процентов в банках, что побудило людей активнее пользоваться заемными средствами.

"Поэтапное снижение ключевой ставки потянуло вниз банковские проценты, а вслед за ними вырос и спрос на заёмные средства среди жителей области", — пояснил управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов