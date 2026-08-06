Банковский сектор Липецкой области отчитался о резком увеличении спроса на кредиты

Жители Липецкой области стали чаще брать кредиты: в июне объем займов достиг 14,6 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Всего за первое полугодие текущего года липчане оформили кредитов на 77 млрд рублей.
По сравнению с первой половиной прошлого года сумма заимствований выросла на 28%. Рост продолжился и в июне — объем выдач увеличился еще на 6% относительно мая.
|Период
|Объем кредитов / Прирост
|I полугодие
|77 млрд рублей (+28% к прошлому году)
|Июнь
|14,6 млрд рублей (+34% к прошлому году)
Причиной такого всплеска стал пересмотр денежно-кредитной политики. Постепенное снижение ключевой ставки привело к уменьшению процентов в банках, что побудило людей активнее пользоваться заемными средствами.
"Поэтапное снижение ключевой ставки потянуло вниз банковские проценты, а вслед за ними вырос и спрос на заёмные средства среди жителей области", — пояснил управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.