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В Томске после реконструкции открылось отделение реанимации СибГМУ

Россия » Сибирь » Томск

В Томске после реконструкции открылось отделение реанимации факультетских клиник Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). На обновление помещений потратили около 25 миллионов рублей.

Медицинская палата
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Медицинская палата

Разделение на зоны и ремонт заняли год. В обновленном отделении появилась инфекционная палата со шлюзом, что позволяет изолировать пациентов с опасными заболеваниями. Медицинское оборудование в блоке осталось прежним.

"Мы открываем после ремонта отделение реанимации. Это критически важный узел для университетских клиник, так как мы оказываем экстренную помощь и дежурим по скорой. У нас высокая операционная активность", — сообщил ректор СибГМУ Евгений Куликов.

На время работ врачей перевели в помещения бывшей акушерской клиники, поэтому прием пациентов не прекращался.

Планы по развитию и финансирование

Обновление реанимации — часть более крупного плана модернизации. В ближайшее время строители приступят к ремонту отделений хирургии и эндокринологии.

Вуз участвует в федеральном проекте развития медицинских организаций. Университет ждет финансирование на закупку нового оборудования для нескольких подразделений.

Этап / Цель Сумма
Реконструкция отделения реанимации (завершено) ~ 25 млн рублей
Переоснащение отделений оборудованием (ожидается) ~ 200 млн рублей
Общий объем инвестиций в клиники на 5 лет ~ 1 млрд рублей
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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