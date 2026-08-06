В Томске после реконструкции открылось отделение реанимации СибГМУ

В Томске после реконструкции открылось отделение реанимации факультетских клиник Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). На обновление помещений потратили около 25 миллионов рублей.
Разделение на зоны и ремонт заняли год. В обновленном отделении появилась инфекционная палата со шлюзом, что позволяет изолировать пациентов с опасными заболеваниями. Медицинское оборудование в блоке осталось прежним.
"Мы открываем после ремонта отделение реанимации. Это критически важный узел для университетских клиник, так как мы оказываем экстренную помощь и дежурим по скорой. У нас высокая операционная активность", — сообщил ректор СибГМУ Евгений Куликов.
На время работ врачей перевели в помещения бывшей акушерской клиники, поэтому прием пациентов не прекращался.
Обновление реанимации — часть более крупного плана модернизации. В ближайшее время строители приступят к ремонту отделений хирургии и эндокринологии.
Вуз участвует в федеральном проекте развития медицинских организаций. Университет ждет финансирование на закупку нового оборудования для нескольких подразделений.
|Этап / Цель
|Сумма
|Реконструкция отделения реанимации (завершено)
|~ 25 млн рублей
|Переоснащение отделений оборудованием (ожидается)
|~ 200 млн рублей
|Общий объем инвестиций в клиники на 5 лет
|~ 1 млрд рублей
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.