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Индийский бизнес проявляет интерес к автопрому и фармацевтике Самарской области

Россия » Поволжье » Самара

Генеральный консул Республики Индии в Казани Джейсундхар Д совершил рабочий визит в Самарскую область. Главная цель — обсудить перспективы сотрудничества в торгово-экономической, научно-образовательной и культурной сферах. Встреча прошла 5 августа в областном правительстве с участием заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Павла Финка, представителя МИД России в Самаре Алексея Чупахина и врио министра науки и высшего образования Марка Шлеенкова.

Самара, набережная Волги
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Самара, набережная Волги

Торговый оборот растёт быстрее среднероссийских темпов

Цифры подтверждают растущий интерес индийского бизнеса к региону. По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Самарской области с Индией увеличился на 19,8% по сравнению с 2024 годом. В I квартале 2026 года темпы ускорились: прирост составил 28,8% в годовом исчислении, при этом экспорт вырос на 38,9%.

 

От студентов до "Иннопрома": точки соприкосновения

Сотрудничество уже имеет осязаемую базу. В Самарской области обучаются 1400 студентов из Индии — в основном в медицинских вузах. Генеральный консул посетил Самарский государственный медицинский университет и Центр прорывных исследований "Информационные технологии в медицине", а также Международный центр духовной культуры.

"Мы рады, что 1400 студентов из Индии обучаются в университетах Самарской области. Уверен, что мы будем только наращивать их число благодаря положительным отзывам выпускников", — подчеркнул Джейсундхар Д.

Он также пригласил делегацию региона на выставку "Иннопром. Индия", которая пройдёт в Нью-Дели в сентябре.

Индийская сторона заинтересована в импорте подсолнечного масла и обсуждении совместных проектов в автопроме, фармацевтике и пищевой промышленности. Регион предлагает индийским инвесторам специальные инвестиционные площадки с развитой инфраструктурой и преференциальными налоговыми режимами.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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