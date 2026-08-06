Трафик онлайн-кинотеатров в Астраханской области вырос почти на 68%

Жители Астраханской области стали значительно чаще пользоваться онлайн-кинотеатрами. С начала года объем трафика на стриминговых платформах вырос почти на 68%. Эти данные получили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику абонентов.

Фото: unsplash.com by Kevin Woblick is licensed under Free to use under the Unsplash License Женщина смотрит кино

Пик активности приходится на выходные: в эти дни люди тратят на просмотр фильмов и сериалов на 32% больше данных, чем в будни. По данным сервиса "МегаКино", активнее всего цифровым кинотеатрами пользуются мужчины от 30 до 40 лет.

Тренд на онлайн-просмотр заметен и в соседних регионах Юга России. В общем зачете по объему трафика в Южном федеральном округе лидируют Краснодарский край и Ростовская область.

"Мы видим, как меняется досуг абонентов. В этом году наша техническая служба построила и модернизировала инфраструктуру не только в Астрахани и Ахтубинске, но и в малых населенных пунктах Приволжского, Лиманского, Харабалинского районов. Цель в том, чтобы каждый человек, независимо от того, живет ли он в областном центре или в отдаленном селе, мог пользоваться всеми цифровыми услугами", — пояснил директор МегаФона в Астраханской области Николай Макаров.

Показатель Значение Рост трафика в Астраханской области с начала года ~ 68% Прирост потребления контента в выходные дни 32% Основная аудитория (по данным МегаКино) Мужчины 30-40 лет