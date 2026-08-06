Трафик онлайн-кинотеатров в Астраханской области вырос почти на 68%

Жители Астраханской области стали значительно чаще пользоваться онлайн-кинотеатрами. С начала года объем трафика на стриминговых платформах вырос почти на 68%. Эти данные получили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику абонентов.
Пик активности приходится на выходные: в эти дни люди тратят на просмотр фильмов и сериалов на 32% больше данных, чем в будни. По данным сервиса "МегаКино", активнее всего цифровым кинотеатрами пользуются мужчины от 30 до 40 лет.
Тренд на онлайн-просмотр заметен и в соседних регионах Юга России. В общем зачете по объему трафика в Южном федеральном округе лидируют Краснодарский край и Ростовская область.
"Мы видим, как меняется досуг абонентов. В этом году наша техническая служба построила и модернизировала инфраструктуру не только в Астрахани и Ахтубинске, но и в малых населенных пунктах Приволжского, Лиманского, Харабалинского районов. Цель в том, чтобы каждый человек, независимо от того, живет ли он в областном центре или в отдаленном селе, мог пользоваться всеми цифровыми услугами", — пояснил директор МегаФона в Астраханской области Николай Макаров.
|Показатель
|Значение
|Рост трафика в Астраханской области с начала года
|~ 68%
|Прирост потребления контента в выходные дни
|32%
|Основная аудитория (по данным МегаКино)
|Мужчины 30-40 лет
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.