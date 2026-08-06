Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гости первыми сметут эту банку: 1 ложка аджики и кетчуп дарят огурцам огненный хруст
Две крупные аварии на электросетях оставили без света микрорайоны Владивостока
Семейная драма вышла наружу: пост в защиту младшей дочери обернулся для Бородиной провалом
Предприниматели Петербурга смогут взять до 30 млн рублей на покупку техники
Секрет молодости нашли в дешевом гарнире: дорогие БАДы уступили продукту за копейки
Дорожная компания в Орле выплатила долги по зарплате 85 сотрудникам
В Смоленской области можно купить жилье и технику через витрину имущества банкротов
В Сорочинском районе Оренбургской области зафиксировано загрязнение приземного слоя воздуха
Лето в Югре стало самым жарким за последние годы

Трафик онлайн-кинотеатров в Астраханской области вырос почти на 68%

Россия » Юг » Астрахань

Жители Астраханской области стали значительно чаще пользоваться онлайн-кинотеатрами. С начала года объем трафика на стриминговых платформах вырос почти на 68%. Эти данные получили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику абонентов.

Женщина смотрит кино
Фото: unsplash.com by Kevin Woblick is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина смотрит кино

Пик активности приходится на выходные: в эти дни люди тратят на просмотр фильмов и сериалов на 32% больше данных, чем в будни. По данным сервиса "МегаКино", активнее всего цифровым кинотеатрами пользуются мужчины от 30 до 40 лет.

Тренд на онлайн-просмотр заметен и в соседних регионах Юга России. В общем зачете по объему трафика в Южном федеральном округе лидируют Краснодарский край и Ростовская область.

"Мы видим, как меняется досуг абонентов. В этом году наша техническая служба построила и модернизировала инфраструктуру не только в Астрахани и Ахтубинске, но и в малых населенных пунктах Приволжского, Лиманского, Харабалинского районов. Цель в том, чтобы каждый человек, независимо от того, живет ли он в областном центре или в отдаленном селе, мог пользоваться всеми цифровыми услугами", — пояснил директор МегаФона в Астраханской области Николай Макаров.

Показатель Значение
Рост трафика в Астраханской области с начала года ~ 68%
Прирост потребления контента в выходные дни 32%
Основная аудитория (по данным МегаКино) Мужчины 30-40 лет
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Ловушка для горячего воздуха: почему распахнутые в жару окна не спасают, а усугубляют духоту
Недвижимость
Ловушка для горячего воздуха: почему распахнутые в жару окна не спасают, а усугубляют духоту
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины Любовь Степушова Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Хромосомы под ударом: актриса Ольга Дроздова предостерегла женщин от необратимой смены личности
Трафик онлайн-кинотеатров в Астраханской области вырос почти на 68%
Индийский бизнес проявляет интерес к автопрому и фармацевтике Самарской области
Мощность болида в бюджетном кузове: агрессивная новинка Nissan и Dongfeng готовится к премьере
Никаких объяснений и шансов: решение властей Грузии обнулило планы Кристины Орбакайте в Батуми
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины
Владелица жилья в Минске добилась через суд выселения арендатора за прекращение выплат по договору
Как получить компенсацию за строительство теплицы в Краснодарском крае: условия программы
Японские и немецкие марки лидируют в сегменте параллельного импорта автомобилей в РФ в июле
Боли в спине из-за обуви уйдут в прошлое: петербургская новинка изменила правила примерки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.