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Смоленская область обновляет тепловые и водопроводные сети в нескольких районах

Россия » Центр » Смоленск

В Смоленской области обновляют тепловые и водопроводные сети в нескольких районах. Часть работ уже завершена, часть находится в стадии реализации. Эти меры направлены на снижение аварийности систем ЖКХ и улучшение качества воды и тепла в домах жителей.

Ремонтные работы с трубами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Ремонтные работы с трубами

В Кардымовском округе закончили капитальный ремонт теплотрассы газовой котельной на улице Ленина, 55А. Рабочие заменили теплоизоляцию на участке длиной 2,8 километра. Это сократит потери тепла при транспортировке от котельной к потребителям.

В поселке Фролово Хиславичского округа отремонтировали водопроводные сети. Обновленный участок тянется от водонапорной башни до улиц Кирова, Гагарина и Смирнова. Всего в двух округах зафиксировали обновление 4,5 километра коммуникаций.

"От состояния водопроводных, тепловых сетей и систем водоотведения зависит качество услуг, которыми ежедневно пользуются тысячи людей", — подчеркнул губернатор Василий Анохин.

Текущие работы по реконструкции

Сейчас основные силы сосредоточены в Дорогобужском округе. В деревне Ивонино реконструируют водозаборный узел и строят станцию водоподготовки. Специалисты уже проложили новый участок водопровода, отремонтировали здание насосной станции и заменили всё электрооборудование.

Параллельно в городе Велиж продолжают ремонт водопроводных сетей на нескольких участках.

Объект / Район Что сделано / делается
Кардымовский округ Ремонт 2,8 км теплосетей и замена изоляции
Хиславичский округ (п. Фролово) Ремонт водопровода от башни до центральных улиц
Дорогобужский округ (д. Ивонино) Строительство станции водоподготовки и замена электроники насосной

Системное обновление инфраструктуры продолжится в 2026 году. Работы пройдут по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни").

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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