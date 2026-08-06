Смоленская область обновляет тепловые и водопроводные сети в нескольких районах

В Смоленской области обновляют тепловые и водопроводные сети в нескольких районах. Часть работ уже завершена, часть находится в стадии реализации. Эти меры направлены на снижение аварийности систем ЖКХ и улучшение качества воды и тепла в домах жителей.
В Кардымовском округе закончили капитальный ремонт теплотрассы газовой котельной на улице Ленина, 55А. Рабочие заменили теплоизоляцию на участке длиной 2,8 километра. Это сократит потери тепла при транспортировке от котельной к потребителям.
В поселке Фролово Хиславичского округа отремонтировали водопроводные сети. Обновленный участок тянется от водонапорной башни до улиц Кирова, Гагарина и Смирнова. Всего в двух округах зафиксировали обновление 4,5 километра коммуникаций.
"От состояния водопроводных, тепловых сетей и систем водоотведения зависит качество услуг, которыми ежедневно пользуются тысячи людей", — подчеркнул губернатор Василий Анохин.
Сейчас основные силы сосредоточены в Дорогобужском округе. В деревне Ивонино реконструируют водозаборный узел и строят станцию водоподготовки. Специалисты уже проложили новый участок водопровода, отремонтировали здание насосной станции и заменили всё электрооборудование.
Параллельно в городе Велиж продолжают ремонт водопроводных сетей на нескольких участках.
|Объект / Район
|Что сделано / делается
|Кардымовский округ
|Ремонт 2,8 км теплосетей и замена изоляции
|Хиславичский округ (п. Фролово)
|Ремонт водопровода от башни до центральных улиц
|Дорогобужский округ (д. Ивонино)
|Строительство станции водоподготовки и замена электроники насосной
Системное обновление инфраструктуры продолжится в 2026 году. Работы пройдут по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни").
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.