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Энтеровирусная инфекция в ХМАО: риски для детей и способы профилактики

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирован резкий рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За неделю показатель вырос на 34,4%, сообщает окружное управление Роспотребнадзора.

врач
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
врач

По данным ведомства, 96,7% всех зарегистрированных случаев приходится на детей. Три четверти заразившихся — дошкольники младше шести лет. Всплеск охватил 12 муниципалитетов: Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Лангепас, Радужный, а также Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы.

Энтеровирусы — группа вирусов, вызывающих широкий спектр заболеваний: от легких респираторных форм до серозного менингита. Основные пути передачи — фекально-оральный и воздушно-капельный. Риск заражения особенно высок в детских коллективах, где соблюдать гигиену сложнее.

"Сезонный рост энтеровирусной инфекции зафиксирован ежегодно, но темпы 34% за неделю требуют усиленного контроля за режимом детских садов и школ. Родителям важно помнить: при первых симптомах — лихорадка, сыпь, боли в животе, нарушение стула — ребенка нельзя отправлять в коллектив, нужно вызвать врача. Профилактика элементарна: мытье рук, тщательная обработка овощей и фруктов, использование бутилированной или кипяченой воды", — пояснила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ранее окружной Роспотребнадзор сообщал, что почти треть биологически активных добавок, отребнадзор также выявилодребнадзор выявил нарушения почти в трети проверенных партий БАДов. Усиленный надзор за пищевой безопасностью и детскими коллективами продолжается.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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