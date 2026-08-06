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Дизельное топливо в Тамбовской области стало самым дорогим в ЦФО

Россия » Центр » Тамбов

В России начали снижаться цены на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. По данным Росстата, за неделю с 29 июля по 3 августа стоимость топлива в среднем по стране упала на 1,1%.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Снижение стоимости зафиксировали в 46 регионах страны. Среди них оказалась и Тамбовская область. Наиболее резкое падение цен произошло в Севастополе (-15,1%) и Крыму (-14,8%), хотя там топливо остается самым дорогим в России: от 175 до 189 рублей за литр.

Регион / Марка топлива Средняя цена (руб.)
Тамбовская область (АИ-92) 79,33
Тамбовская область (АИ-95) 86,81
Тамбовская область (Дизель) 87,91
Воронежская область (средняя) 84,78
Тамбовская область (средняя) 84,09

В Тамбовской области средний ценник на топливо за неделю снизился на 2,1%. Несмотря на это, стоимость дизельного топлива в регионе остается самой высокой в Центральном федеральном округе. Также вместе с Воронежской областью регион вошел в число лидеров ЦФО по стоимости бензина.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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