Дизельное топливо в Тамбовской области стало самым дорогим в ЦФО

В России начали снижаться цены на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. По данным Росстата, за неделю с 29 июля по 3 августа стоимость топлива в среднем по стране упала на 1,1%.
Снижение стоимости зафиксировали в 46 регионах страны. Среди них оказалась и Тамбовская область. Наиболее резкое падение цен произошло в Севастополе (-15,1%) и Крыму (-14,8%), хотя там топливо остается самым дорогим в России: от 175 до 189 рублей за литр.
|Регион / Марка топлива
|Средняя цена (руб.)
|Тамбовская область (АИ-92)
|79,33
|Тамбовская область (АИ-95)
|86,81
|Тамбовская область (Дизель)
|87,91
|Воронежская область (средняя)
|84,78
|Тамбовская область (средняя)
|84,09
В Тамбовской области средний ценник на топливо за неделю снизился на 2,1%. Несмотря на это, стоимость дизельного топлива в регионе остается самой высокой в Центральном федеральном округе. Также вместе с Воронежской областью регион вошел в число лидеров ЦФО по стоимости бензина.
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