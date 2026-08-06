Жители отдалённых деревень Коми смогут закупать бензин в канистры

Жители отдаленных деревень Троицко-Печорского района Коми могут закупать бензин в канистры для перевозки в свои поселки. Для этого на заправках райцентра потребуется предъявить паспорт с местной пропиской или справку из сельской администрации.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Канистра с бензином в багажнике

Проблема стала острой для жителей деревни Еремеево и соседних населенных пунктов. До установки ледовых переправ связь с ними осуществляется только по воде, поэтому топливо требуется не только для лодок, но и для бензопил или мотокосилок. Ранее на АЗС действовал жесткий лимит — до 20 литров на одну заправку, а продажу в канистры запретили.

"Сейчас лимит повышен до 40 литров. Для труднодоступных деревень мы совместно с министерством и предприятиями проработали возможность заправки по предъявлению паспорта с пропиской в этой деревне либо по справке из администрации", — пояснил руководитель администрации Троицко-Печорского района Ефим Грибов.

По словам главы района, обе заправки в Троицко-Печорске теперь работают по этому правилу. Это снимает необходимость отправлять в поселки отдельные бензовозы.

Причины дефицита и рост цен

Сложности с закупкой топлива в Коми начались еще в июне, когда на многих АЗС региона ограничили объем отпуска бензина. В министерстве экономического развития и промышленности Республики Коми связали это с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.

Параллельно с дефицитом выросла стоимость топлива. Например, сеть АЗС "Движение" подняла цены на 26-40 рублей за литр. Компания объяснила скачок тем, что заводы-производители сорвали поставки по уже оплаченным контрактам.

Ситуация с ценообразованием привлекла внимание Коми УФАС. Ведомство возбудило дела в отношении компаний "Движение-Коми" и "Компания 2000". По данным антимонопольной службы, продавцы не смогли обосновать резкий рост стоимости нефтепродуктов.

Компания Рыночная позиция (АИ-92) "Движение-Коми" Доминирующее положение в Сыктывкаре, Ухте и Сысольском районе "Компания 2000" Доминирующее положение в Сыктывкаре и Усть-Вымском районе (АИ-92, АИ-95)

К середине июля ситуация начала стабилизироваться: очереди на заправках сократились, а лимиты отпуска топлива увеличились до 30 литров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов