Связь в радиусе пяти километров появилась на «Нулевом километре» Колымы

На "Нулевом километре" Омсукчанской трассы в Магаданской области заработал автономный узел связи. Станция обеспечивает высокоскоростной интернет и голосовую связь в радиусе пяти километров, сообщили в региональном Минцифры.

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Участок дороги характеризуется плотным трафиком, но до этого момента устойчивый сигнал здесь был редкостью. Теперь оборудование работает круглосуточно и не зависит от внешних электросетей, что критично для удаленных территорий Колымы. Доступ к сети открыт для абонентов всех мобильных операторов.

"Запуск автономного узла связи на Омсукчанской трассе — это важный шаг в развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона. Мы понимаем, насколько критична доступная связь для безопасности людей на дорогах, особенно в суровых климатических условиях Колымы", — сообщил министр цифрового развития и связи Магаданской области Дмитрий Мироненко.

Для водителей и местных жителей наличие сети на этом отрезке означает возможность оперативно вызвать помощь или предупредить о дорожных происшествиях. В условиях северного климата, где поломка машины или занос могут быстро стать опасными для жизни, связь превращается в инструмент выживания.

Параметр Характеристика Локация "Нулевой километр" Омсукчанской трассы Радиус покрытия до 5 км Энергоснабжение полная автономия от внешних сетей

В профильном министерстве рассматривают возможность установки таких станций и на других ключевых участках дорог области, где связь сейчас отсутствует или работает нестабильно.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов