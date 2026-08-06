Технические проблемы в аэропорту Сочи привели к переносу 120 рейсов

В аэропорту Сочи из-за технических проблем на взлётной полосе и профилактических работ задержано около 120 рейсов, в том числе в Шарм-эль-Шейх, Стамбул и Тель-Авив. Переносы составляют до 23 часов, что ведёт к потере времени отдыха и незапланированным расходам. Авиакомпании предоставляют стандартную поддержку: питание, размещение в отелях при длительном ожидании и помощь с переоформлением или возвратом билетов. Ситуация началась около 10:00 и постепенно стабилизируется, однако часть рейсов продолжает откладываться.
По данным аэропорта, причиной массовых задержек стали технические неисправности на взлётной полосе, потребовавшие проведения профилактических работ. Оперативные службы работают круглосуточно. Задержки затронули как внутренние, так и международные направления. Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальное расписание на официальных сайтах перевозчиков и в их социальных сетях, а также обращаться к туроператорам за альтернативными вариантами.
В соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ и правилами перевозки, при задержке рейса авиакомпания обязана обеспечить пассажиров бесплатным питьевой водой, горячим питанием (через определённые интервалы ожидания), возможностью двух телефонных звонков или сообщений. При задержке более 8 часов (дневной) или 6 часов (ночной) — размещение в гостинице с трансфером. Деньги за билет подлежат возврату в полном объёме при отказе от перелёта из-за задержки, независимо от тарифа. Компенсация за упущенную выгоду или моральный вред не предусмотрена автоматически и требует судебного порядка.
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