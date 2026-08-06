Технические проблемы в аэропорту Сочи привели к переносу 120 рейсов

В аэропорту Сочи из-за технических проблем на взлётной полосе и профилактических работ задержано около 120 рейсов, в том числе в Шарм-эль-Шейх, Стамбул и Тель-Авив. Переносы составляют до 23 часов, что ведёт к потере времени отдыха и незапланированным расходам. Авиакомпании предоставляют стандартную поддержку: питание, размещение в отелях при длительном ожидании и помощь с переоформлением или возвратом билетов. Ситуация началась около 10:00 и постепенно стабилизируется, однако часть рейсов продолжает откладываться.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Зал прилета в аэропорту с большим электронным табло расписания

Что произошло и почему

По данным аэропорта, причиной массовых задержек стали технические неисправности на взлётной полосе, потребовавшие проведения профилактических работ. Оперативные службы работают круглосуточно. Задержки затронули как внутренние, так и международные направления. Пассажирам рекомендуют отслеживать актуальное расписание на официальных сайтах перевозчиков и в их социальных сетях, а также обращаться к туроператорам за альтернативными вариантами.

Какая поддержка предусмотрена пассажирам

В соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ и правилами перевозки, при задержке рейса авиакомпания обязана обеспечить пассажиров бесплатным питьевой водой, горячим питанием (через определённые интервалы ожидания), возможностью двух телефонных звонков или сообщений. При задержке более 8 часов (дневной) или 6 часов (ночной) — размещение в гостинице с трансфером. Деньги за билет подлежат возврату в полном объёме при отказе от перелёта из-за задержки, независимо от тарифа. Компенсация за упущенную выгоду или моральный вред не предусмотрена автоматически и требует судебного порядка.

Что должны сделать туристы прямо сейчас

Сохранить посадочный талон, электронный билет и любые уведомления об изменении времени вылета. Оформить в аэропорту письменное подтверждение факта и продолжительности задержки (справку у стойки регистрации или в представительстве перевозчика). Сохранить чеки на расходы, связанные с ожиданием (еда, такси, связь), если авиакомпания не предоставила их самостоятельно. При отказе от перелёта — подать заявление на возврат стоимости билета через официальный канал продажи (сайт авиакомпании, агентство, туроператор). Обратиться к туроператору за предложением альтернативного тура или переноса дат, если поездка оформлена как пакетный тур.