Воспитатели из Владикавказа покажут в Москве игровые программы по культуре Осетии

Воспитатели детских садов Владикавказа представят авторские игровые программы для изучения национальной культуры на всероссийском форуме "Ориентиры детства 6.0" в Москве. Мероприятие пройдет 8 и 9 августа и соберет специалистов дошкольного образования со всей страны.
Педагоги из 95-го детского сада разработали интерактивный лэпбук "Мой родной край". Это комплекс игр, который знакомит детей с природой, историей и бытом Северной Осетии. Вместо традиционного заучивания материала ребята используют игровые механики, что позволяет им быстрее усваивать знания и применять их в повседневном общении.
На создание программы коллектив потратил полгода. По словам педагогов, игровой формат помог детям начать увереннее говорить на родном языке: старшие дети стали самостоятельно обучать осетинскому языку младших братьев и сестер.
"Ребята узнают новое через игру и знакомые с детства образы. Так мы стараемся сделать национальную культуру частью обычного занятия", — пояснили воспитатели.
К московской поездке присоединились коллеги из 59-го детского сада. Совместно они подготовили блок традиционных осетинских игр. Такие активности не только знакомят детей с наследием предков, но и развивают навыки командной работы.
Перенос обучения из формата учебника в интерактивную среду решает сразу несколько задач. Во-первых, ребенок перестает воспринимать культуру как набор статичных фактов и начинает видеть её живым процессом. Во-вторых, использование лэпбуков дает детям возможность самостоятельно выбирать задания, что повышает интерес к учебе.
|Инструмент
|Чему учит ребенка
|Лэпбук "Мой родной край"
|История, природа и быт Осетии
|Традиционные игры
|Национальные обычаи, работа в команде
Участие во всероссийском форуме позволит педагогам Владикавказа обменяться опытом с коллегами из других регионов и представить опыт Северной Осетии по сохранению культурного наследия через дошкольное образование.
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