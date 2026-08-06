В Саратовской области в 2026 году построят 43 модульных медицинских объекта. В селах региона появятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), врачебные амбулатории и отделения общей практики.
Работы охватят Энгельсский, Балаковский, Балашовский, Турковский, Самойловский и другие районы. По условиям контракта здания сдадут до 1 сентября, а лицензии и ввод в эксплуатацию завершат к концу года.
|Показатель
|Значение
|Новые объекты в 2026 году
|43 единицы
|Построено с 2021 по 2025 год
|74 единицы
|Срок сдачи конструкций
|до 1 сентября 2026 года
"Программа, несмотря на то что входит в федеральный проект, не проходит без участия регионального бюджета. Огромное спасибо нашему губернатору Роману Викторовичу Бусаргину за поддержку в осуществлении данных федеральных проектов на территории Саратовской области", — подчеркнул министр здравоохранения Владимир Дудаков.
Модернизация первичного звена проходит по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Использование быстровозводимых модулей позволяет сократить сроки строительства и быстрее обеспечить жителей удаленных поселений базовой медицинской помощью.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.