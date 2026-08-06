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Масштабная программа модернизации сельской медицины охватит шесть районов Саратовской области

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области в 2026 году построят 43 модульных медицинских объекта. В селах региона появятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), врачебные амбулатории и отделения общей практики.

ФАП в селе Скачиха Уметского муниципального округа
Фото: @tmbcan by Фото: министерство здравоохранения Тамбовской области
ФАП в селе Скачиха Уметского муниципального округа

Работы охватят Энгельсский, Балаковский, Балашовский, Турковский, Самойловский и другие районы. По условиям контракта здания сдадут до 1 сентября, а лицензии и ввод в эксплуатацию завершат к концу года.

Показатель Значение
Новые объекты в 2026 году 43 единицы
Построено с 2021 по 2025 год 74 единицы
Срок сдачи конструкций до 1 сентября 2026 года

"Программа, несмотря на то что входит в федеральный проект, не проходит без участия регионального бюджета. Огромное спасибо нашему губернатору Роману Викторовичу Бусаргину за поддержку в осуществлении данных федеральных проектов на территории Саратовской области", — подчеркнул министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Модернизация первичного звена проходит по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Использование быстровозводимых модулей позволяет сократить сроки строительства и быстрее обеспечить жителей удаленных поселений базовой медицинской помощью.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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