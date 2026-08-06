В бассейне «Лазурный» установили чашу из нержавеющей стали и систему «Антиутоп»

В Ярославле к концу августа завершат благоустройство площади Юности. Сейчас здесь работают 15 человек и пять единиц техники: рабочие вывозят мусор, готовят основание под мощение и монтируют систему освещения.
Обновленная площадь станет прогулочной зоной с новыми игровыми комплексами, светодиодным экраном и арт-объектами. Вместо плоской застройки используют геопластику — создание искусственного рельефа, который дополнит озеленение и теневые зоны отдыха. Фонтан переоборудуют: он сможет создавать "туман" и проводить водные шоу.
"Площадь Юности пользуется большой популярностью у жителей Ярославля. Здесь всегда много детей, потому что рядом театр юного зрителя, проходят концерты и другие мероприятия", — отметил губернатор Михаил Евраев.
Обновление пространства важно для зрителей Театра юного зрителя (ТЮЗ), который в этом году открывает сотый сезон. Директор театра Сергей Конев сообщил, что помимо юбилейного сезона 4 сентября театр кукол запустит фестиваль "Сто лет — сто дорог" с гастролями по всей области. Также ТЮЗ получил грант в размере 4,5 млн рублей на постановку современного спектакля.
Параллельно с площадью идет восстановление бассейна "Лазурный". На объекте работают более 130 человек, готовность здания превысила 50%. Строители монтируют фасады, кровлю и витражи. До конца августа начнут благоустраивать прилегающую территорию, а основные работы завершат до конца года.
В новом комплексе установят чашу из нержавеющей стали и систему безопасности "Антиутоп". Оборудование в реальном времени отслеживает положение пловцов под водой и мгновенно оповещает спасателей, если человек перестал двигаться.
|Объект
|Срок завершения основных работ
|Особенности
|Площадь Юности
|Конец августа
|Геопластика, водное шоу, игровые зоны
|Бассейн "Лазурный"
|Конец года
|Чаша из стали, система мониторинга "Антиутоп"
Мэр Ярославля Артем Молчанов пояснил, что совместные выезды с региональной властью помогают контролировать расходование бюджета и дисциплинировать подрядчиков.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.