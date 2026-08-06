В бассейне «Лазурный» установили чашу из нержавеющей стали и систему «Антиутоп»

В Ярославле к концу августа завершат благоустройство площади Юности. Сейчас здесь работают 15 человек и пять единиц техники: рабочие вывозят мусор, готовят основание под мощение и монтируют систему освещения.

Фото: NewsInfo.Ru by Артём Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интенсивная тренировка в стиле кроль

Обновленная площадь станет прогулочной зоной с новыми игровыми комплексами, светодиодным экраном и арт-объектами. Вместо плоской застройки используют геопластику — создание искусственного рельефа, который дополнит озеленение и теневые зоны отдыха. Фонтан переоборудуют: он сможет создавать "туман" и проводить водные шоу.

"Площадь Юности пользуется большой популярностью у жителей Ярославля. Здесь всегда много детей, потому что рядом театр юного зрителя, проходят концерты и другие мероприятия", — отметил губернатор Михаил Евраев.

Обновление пространства важно для зрителей Театра юного зрителя (ТЮЗ), который в этом году открывает сотый сезон. Директор театра Сергей Конев сообщил, что помимо юбилейного сезона 4 сентября театр кукол запустит фестиваль "Сто лет — сто дорог" с гастролями по всей области. Также ТЮЗ получил грант в размере 4,5 млн рублей на постановку современного спектакля.

Реконструкция бассейна "Лазурный"

Параллельно с площадью идет восстановление бассейна "Лазурный". На объекте работают более 130 человек, готовность здания превысила 50%. Строители монтируют фасады, кровлю и витражи. До конца августа начнут благоустраивать прилегающую территорию, а основные работы завершат до конца года.

В новом комплексе установят чашу из нержавеющей стали и систему безопасности "Антиутоп". Оборудование в реальном времени отслеживает положение пловцов под водой и мгновенно оповещает спасателей, если человек перестал двигаться.

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Мэр Ярославля Артем Молчанов пояснил, что совместные выезды с региональной властью помогают контролировать расходование бюджета и дисциплинировать подрядчиков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова