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В бассейне «Лазурный» установили чашу из нержавеющей стали и систему «Антиутоп»

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославле к концу августа завершат благоустройство площади Юности. Сейчас здесь работают 15 человек и пять единиц техники: рабочие вывозят мусор, готовят основание под мощение и монтируют систему освещения.

Интенсивная тренировка в стиле кроль
Фото: NewsInfo.Ru by Артём Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интенсивная тренировка в стиле кроль

Обновленная площадь станет прогулочной зоной с новыми игровыми комплексами, светодиодным экраном и арт-объектами. Вместо плоской застройки используют геопластику — создание искусственного рельефа, который дополнит озеленение и теневые зоны отдыха. Фонтан переоборудуют: он сможет создавать "туман" и проводить водные шоу.

"Площадь Юности пользуется большой популярностью у жителей Ярославля. Здесь всегда много детей, потому что рядом театр юного зрителя, проходят концерты и другие мероприятия", — отметил губернатор Михаил Евраев.

Обновление пространства важно для зрителей Театра юного зрителя (ТЮЗ), который в этом году открывает сотый сезон. Директор театра Сергей Конев сообщил, что помимо юбилейного сезона 4 сентября театр кукол запустит фестиваль "Сто лет — сто дорог" с гастролями по всей области. Также ТЮЗ получил грант в размере 4,5 млн рублей на постановку современного спектакля.

Реконструкция бассейна "Лазурный"

Параллельно с площадью идет восстановление бассейна "Лазурный". На объекте работают более 130 человек, готовность здания превысила 50%. Строители монтируют фасады, кровлю и витражи. До конца августа начнут благоустраивать прилегающую территорию, а основные работы завершат до конца года.

В новом комплексе установят чашу из нержавеющей стали и систему безопасности "Антиутоп". Оборудование в реальном времени отслеживает положение пловцов под водой и мгновенно оповещает спасателей, если человек перестал двигаться.

Объект Срок завершения основных работ Особенности
Площадь Юности Конец августа Геопластика, водное шоу, игровые зоны
Бассейн "Лазурный" Конец года Чаша из стали, система мониторинга "Антиутоп"

Мэр Ярославля Артем Молчанов пояснил, что совместные выезды с региональной властью помогают контролировать расходование бюджета и дисциплинировать подрядчиков.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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