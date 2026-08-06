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В Кировской области объявили ракетную опасность утром 6 августа

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области утром 6 августа объявили ракетную опасность. Сигнал поступил около 09:00, о чем сообщили официальные ведомства региона.

Город Киров
Фото: commons.wikimedia.org by Cinnamómum cámphora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Город Киров

"В Кировской области ракетная опасность. Телефон 112", — сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Ракетная опасность означает, что противник может применить ракетное вооружение. В этот момент системы противовоздушной обороны переходят в полную боевую готовность для перехвата целей.

Алгоритм действий при угрозе

Меры безопасности при ракетном ударе совпадают с правилами поведения при атаке беспилотников. Специалисты МЧС рекомендуют следующее:

  • находясь в здании, отойдите от окон;
  • на открытом воздухе постарайтесь покинуть незащищенные участки местности;
  • покиньте общественный транспорт;
  • не приближайтесь к подозрительным предметам и немедленно сообщайте о них по номеру 112.

Как распознать атаку без связи

Если мобильная связь недоступна, определить ситуацию можно по внешним признакам:

  • яркие вспышки света в небе могут свидетельствовать о начале атаки;
  • гулкий звук и эхо говорят о том, что средства ПВО уже работают по целям.

В регионе за ситуацией следят антитеррористическая комиссия и оперативный штаб. Власти призывают жителей игнорировать слухи и опираться только на данные официальных источников.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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