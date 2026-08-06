В Кировской области объявили ракетную опасность утром 6 августа

В Кировской области утром 6 августа объявили ракетную опасность. Сигнал поступил около 09:00, о чем сообщили официальные ведомства региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinnamómum cámphora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Город Киров

"В Кировской области ракетная опасность. Телефон 112", — сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Ракетная опасность означает, что противник может применить ракетное вооружение. В этот момент системы противовоздушной обороны переходят в полную боевую готовность для перехвата целей.

Алгоритм действий при угрозе

Меры безопасности при ракетном ударе совпадают с правилами поведения при атаке беспилотников. Специалисты МЧС рекомендуют следующее:

находясь в здании, отойдите от окон;

на открытом воздухе постарайтесь покинуть незащищенные участки местности;

покиньте общественный транспорт;

не приближайтесь к подозрительным предметам и немедленно сообщайте о них по номеру 112.

Как распознать атаку без связи

Если мобильная связь недоступна, определить ситуацию можно по внешним признакам:

яркие вспышки света в небе могут свидетельствовать о начале атаки;

гулкий звук и эхо говорят о том, что средства ПВО уже работают по целям.

В регионе за ситуацией следят антитеррористическая комиссия и оперативный штаб. Власти призывают жителей игнорировать слухи и опираться только на данные официальных источников.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова