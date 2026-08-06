В Кировской области объявили ракетную опасность утром 6 августа

В Кировской области утром 6 августа объявили ракетную опасность. Сигнал поступил около 09:00, о чем сообщили официальные ведомства региона.
"В Кировской области ракетная опасность. Телефон 112", — сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Ракетная опасность означает, что противник может применить ракетное вооружение. В этот момент системы противовоздушной обороны переходят в полную боевую готовность для перехвата целей.
Меры безопасности при ракетном ударе совпадают с правилами поведения при атаке беспилотников. Специалисты МЧС рекомендуют следующее:
Если мобильная связь недоступна, определить ситуацию можно по внешним признакам:
В регионе за ситуацией следят антитеррористическая комиссия и оперативный штаб. Власти призывают жителей игнорировать слухи и опираться только на данные официальных источников.
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