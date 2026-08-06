Опасные носители туберкулеза: троих жителей Новосибирской области изолировали по решению суда

В Новосибирской области судебные приставы пресекли угрозу распространения опасного заболевания. В Купинском районе сотрудники регионального управления ФССП принудительно направили на лечение трех местных жителей, у которых диагностировали открытую форму туберкулеза. О ходе исполнения судебного решения сообщает ведомство.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Среди принудительно госпитализированных оказались двое мужчин и одна женщина. Медики определили, что пациентам требуется длительный курс терапии, занимающий от шести месяцев до полутора лет. Поскольку граждане уклонялись от добровольного лечения и вели образ жизни, опасный для окружающих, суд вынес постановление о немедленной изоляции больных в стационар.

Реакция ведомств и правовые аспекты изоляции пациентов

Исполнение решения проводилось в экстренном порядке из-за высокой вероятности заражения населения. Приставы в сопровождении медицинских работников посетили адреса проживания граждан и доставили их в Кыштовскую центральную районную больницу для начала лечения. Как уточняет atas.info со ссылкой на ведомство, подобные меры принимаются исключительно для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей региона.

"Принудительная госпитализация при туберкулезе — это необходимая мера защиты общества от распространения инфекции, когда пациент сознательно отказывается от терапии и нарушает режим", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о принудительном лечении

Кто принимает решение о госпитализации?

Решение о принудительной изоляции больного принимает исключительно суд на основании заключения медицинского учреждения.

На какой срок могут положить в больницу?

Срок лечения зависит от тяжести заболевания и предписаний лечащего врача, обычно он варьируется от полугода до полутора лет.

Может ли больной отказаться от лечения?

В случае с заболеваниями, представляющими угрозу для окружающих, отказ от лечения не допускается по закону.

Что будет, если пациент сбежит из стационара?

Самовольное покидание лечебного учреждения пациентом с туберкулезом влечет за собой повторное принудительное доставление в стационар органами власти.

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