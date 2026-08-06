Неожиданный проект утвержден на улице Поворотникова: городские власти Омска решились на крупные перемены

В омском микрорайоне Левобережье утвердили проект строительства административно-бытового здания, главной особенностью которого станет собственный бассейн. Объект разместят на улице Поворотникова в непосредственной близости от действующей базы отдыха и ведомственного профилактория УФСИН. Главный архитектор Омска и руководитель департамента архитектуры Роман Воробьев официально подписал распоряжение, разрешающее возведение комплекса.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, река Иртыш, набережная

Согласно утвержденной документации, здание спроектировано как одноэтажное сооружение. Общая площадь объекта составит 576,4 квадратных метра, при этом под пятно застройки отведено 334,8 "квадрата". Земельный участок, выбранный под реализацию проекта, занимает территорию площадью 7472 квадратных метра. Ранее власти города также анонсировали планы по сносу аварийного жилья для освобождения площадок под современные нужды.

"Создание социальной инфраструктуры рядом с существующими рекреационными зонами позволяет более эффективно использовать городские земли и повышает доступность оздоровительных услуг для населения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Детали проектирования и перспективы строительства

Информацию о подрядчике и сроках начала работ власти пока не раскрывают, однако проектную документацию подготовила омская "Проектная компания "Магна"". Эксперты отмечают, что согласование архитектурно-градостроительного облика является ключевым этапом, после которого застройщик сможет получить полноценное разрешение на строительно-монтажные работы. Учитывая развитие инфраструктуры в регионе, подобные проекты помогают решать вопросы подготовки специалистов для смежных отраслей и благоустройства территорий.

Данные о будущей стройке подтверждает gorod55.ru, ссылаясь на опубликованную документацию городского департамента архитектуры. Местные жители ожидают, что появление бассейна станет логичным дополнением существующего профилактория. За ходом реализации таких проектов внимательно следят в администрации, учитывая актуальную повестку по обновлению городской среды.

Ответы на популярные вопросы о строительстве бассейна

Где именно построят новый бассейн?

Объект разместят на Левобережье Омска по улице Поворотникова, рядом с существующим профилакторием и базой отдыха.

Каковы параметры будущего здания?

Здание будет одноэтажным. Его общая площадь составит 576,4 квадратных метра, а площадь застройки — 334,8 квадратных метра.

Кто разработал архитектурный проект?

Проектную документацию для нового спортивно-административного здания подготовила омская "Проектная компания "Магна"".

Когда начнется строительство объекта?

Точные сроки пока не озвучены, однако согласование градостроительного облика позволяет компании приступить к оформлению разрешения на строительство.

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