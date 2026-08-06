Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные игры с разумом на съёмочной площадке: звезда Голливуда отвергла метод Станиславского
Белорусская промышленность и сельское хозяйство обеспечивают доходы 80 процентов населения
Опасные носители туберкулеза: троих жителей Новосибирской области изолировали по решению суда
Таблетки, пленка или спрей: что купить для стекол, чтобы не остаться слепым в ливень
Взлом утренней рутины: как сделать идеальную укладку за 30 секунд без единой невидимки
Публичность сломала психику: экс-возлюбленная Тимати рассказала, к чему привела постоянная критика в Сети
Неожиданный проект утвержден на улице Поворотникова: городские власти Омска решились на крупные перемены
В Китае зафиксирована вторая смерть пациента в ходе генного эксперимента врачей
Богатый улов гарантирован: на Южном Урале нашли способ обмануть капризную удачу на воде

Россия создаст собственный дноуглубительный флот для работы на Северном морском пути

Россия » Дальний Восток » Якутск

Россия создаст собственный дноуглубительный флот для работы на Северном морском пути. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ и полпред в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания с представителями госкорпорации "Росатом", ПАО "НОВАТЭК" и профильных министерств.

Ледокол в Арктике
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол в Арктике

Решение принято по поручению президента Владимира Путина. Главная цель — обеспечить проход крупнотоннажных судов и сохранить запланированные объемы грузоперевозок в арктической зоне. До сих пор работы по расчистке дна проводились точечно, например, в порту Сабетта, но теперь речь идет о системном подходе к навигации по всему маршруту.

Ответственным за техническую часть и расчеты назначили ГК "Росатом". Госкорпорация уже подготовила план: первый этап предполагает покупку судов, способных работать в сжатые сроки короткой северной навигации. Также определили объем необходимых капитальных вложений.

"Дноуглубительный флот для работы в акватории Северного морского пути будет создан. Сегодня были некоторые разночтения по финансовой модели. Не все сошлось в экономике между ГК "Росатом", Минтрансом и Минфином… В течение недели мы доведем до конца поручение Президента", — пояснил Юрий Трутнев.

Несмотря на споры между ведомствами по поводу финансирования, решение о создании флота остается окончательным. Сроки согласования финальной финансовой модели определены одной неделей.

Почему это важно для региона

Для Дальнего Востока и Арктики развитие Севморпути — это вопрос логистической независимости. Отсутствие собственного флота для дноуглубления делает регион зависимым от внешних подрядчиков или ограничивает пропускную способность портов. Собственные суда позволят оперативно поддерживать глубины фарватера, что напрямую влияет на стоимость доставки грузов и возможность использования судов с большей осадкой.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Nissan Qashqai e-Power установил мировой рекорд Гиннесса проехав 1980 км на одном баке топлива
Авто
Nissan Qashqai e-Power установил мировой рекорд Гиннесса проехав 1980 км на одном баке топлива
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Военные новости
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Последние материалы
Публичность сломала психику: экс-возлюбленная Тимати рассказала, к чему привела постоянная критика в Сети
Неожиданный проект утвержден на улице Поворотникова: городские власти Омска решились на крупные перемены
Россия создаст собственный дноуглубительный флот для работы на Северном морском пути
В Китае зафиксирована вторая смерть пациента в ходе генного эксперимента врачей
Богатый улов гарантирован: на Южном Урале нашли способ обмануть капризную удачу на воде
Это вовсе не просьба погладить: что на самом деле означает, когда собака кладёт вам лапу на руку
Интеллектуальные светофоры в Новосибирске сокращают дорожные заторы
В Орле сорвался капитальный ремонт здания налоговой службы на 378 млн рублей
В Барнауле снесут аварийный бревенчатый дом 1937 года постройки
Соседи ахнут: 8 редких однолетников, которые превратят ваш сад в произведение искусства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.