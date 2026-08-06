Россия создаст собственный дноуглубительный флот для работы на Северном морском пути

Россия создаст собственный дноуглубительный флот для работы на Северном морском пути. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ и полпред в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания с представителями госкорпорации "Росатом", ПАО "НОВАТЭК" и профильных министерств.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледокол в Арктике

Решение принято по поручению президента Владимира Путина. Главная цель — обеспечить проход крупнотоннажных судов и сохранить запланированные объемы грузоперевозок в арктической зоне. До сих пор работы по расчистке дна проводились точечно, например, в порту Сабетта, но теперь речь идет о системном подходе к навигации по всему маршруту.

Ответственным за техническую часть и расчеты назначили ГК "Росатом". Госкорпорация уже подготовила план: первый этап предполагает покупку судов, способных работать в сжатые сроки короткой северной навигации. Также определили объем необходимых капитальных вложений.

"Дноуглубительный флот для работы в акватории Северного морского пути будет создан. Сегодня были некоторые разночтения по финансовой модели. Не все сошлось в экономике между ГК "Росатом", Минтрансом и Минфином… В течение недели мы доведем до конца поручение Президента", — пояснил Юрий Трутнев.

Несмотря на споры между ведомствами по поводу финансирования, решение о создании флота остается окончательным. Сроки согласования финальной финансовой модели определены одной неделей.

Почему это важно для региона

Для Дальнего Востока и Арктики развитие Севморпути — это вопрос логистической независимости. Отсутствие собственного флота для дноуглубления делает регион зависимым от внешних подрядчиков или ограничивает пропускную способность портов. Собственные суда позволят оперативно поддерживать глубины фарватера, что напрямую влияет на стоимость доставки грузов и возможность использования судов с большей осадкой.

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