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Интеллектуальные светофоры в Новосибирске сокращают дорожные заторы

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске расширяют сеть интеллектуальных светофоров, которые регулируют движение машин на основе данных в реальном времени. Система использует ИИ и дорожные детекторы, чтобы сокращать заторы и увеличивать среднюю скорость потока.

Светофор
Фото: unsplash.com by Marco Biondi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Светофор

Основой системы стали датчики, внешне напоминающие камеры. Детекторы фиксируют тип, марку и цвет транспорта, а также измеряют скорость автомобилей и дистанцию между ними. Эти данные поступают в Центр организации дорожного движения (ЦОДД), где алгоритмы, разработанные транспортными инженерами, корректируют фазы сигналов.

Показатель Значение
Количество интегрированных светофоров 189 объектов
Количество детекторов транспорта 761 датчик
Доля умных светофоров в городе около 20%

Эффект "зеленой волны"

Одним из инструментов управления потоками стала лента координации, или "зеленая волна". Она позволяет водителю проезжать несколько перекрестков подряд без остановок. Сейчас такой режим работает на улицах Кирова, Жуковского, Станционной, Восходе и Большевистской. На Красном проспекте систему тестируют.

"От Орджоникидзе до площади Калинина до включения ленты средняя скорость потока составляла 24 км/ч. После включения она увеличилась до 27 км/ч. В целом любая лента координации дает прирост скорости на 10-20%", — отметила заместитель начальника Центра организации дорожного движения Новосибирской области Оксана Жданова.

Развитие системы началось в 2023 году. Сейчас город продолжает закупку оборудования и модернизацию программного обеспечения.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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