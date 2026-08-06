Интеллектуальные светофоры в Новосибирске сокращают дорожные заторы

В Новосибирске расширяют сеть интеллектуальных светофоров, которые регулируют движение машин на основе данных в реальном времени. Система использует ИИ и дорожные детекторы, чтобы сокращать заторы и увеличивать среднюю скорость потока.
Основой системы стали датчики, внешне напоминающие камеры. Детекторы фиксируют тип, марку и цвет транспорта, а также измеряют скорость автомобилей и дистанцию между ними. Эти данные поступают в Центр организации дорожного движения (ЦОДД), где алгоритмы, разработанные транспортными инженерами, корректируют фазы сигналов.
|Показатель
|Значение
|Количество интегрированных светофоров
|189 объектов
|Количество детекторов транспорта
|761 датчик
|Доля умных светофоров в городе
|около 20%
Одним из инструментов управления потоками стала лента координации, или "зеленая волна". Она позволяет водителю проезжать несколько перекрестков подряд без остановок. Сейчас такой режим работает на улицах Кирова, Жуковского, Станционной, Восходе и Большевистской. На Красном проспекте систему тестируют.
"От Орджоникидзе до площади Калинина до включения ленты средняя скорость потока составляла 24 км/ч. После включения она увеличилась до 27 км/ч. В целом любая лента координации дает прирост скорости на 10-20%", — отметила заместитель начальника Центра организации дорожного движения Новосибирской области Оксана Жданова.
Развитие системы началось в 2023 году. Сейчас город продолжает закупку оборудования и модернизацию программного обеспечения.
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