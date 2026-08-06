В Орле сорвался капитальный ремонт здания налоговой службы на 378 млн рублей

Управление ФНС по Орловской области не смогло договориться с подрядчиком о капитальном ремонте своего здания на площади Мира, 7а. Контракт на сумму 378 млн рублей остался неподписанным, хотя победитель торгов определился еще в июле.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Реставрация фасада здания

На аукцион подали всего одну заявку. Единственный участник выиграл тендер, но проигнорировал требования закона № 44-ФЗ: не подписал договор и не предоставил обеспечение в установленный пятидневный срок. В итоге компанию официально признали уклонившейся от заключения контракта.

Для налоговиков это означает необходимость проводить торги заново. Это уже третья попытка найти компанию, готовую взяться за объект.

Параметр ремонта Детали Стоимость работ 378 млн рублей Общая площадь 4,2 тыс. кв. м Объем работ Кровля, инженерные сети, отделка кабинетов, санузлов и входной группы Плановый срок завершения 30 ноября 2028 года

Ремонт затронет почти все внутренние помещения управления. Рабочим предстоит обновить оборудование и привести в порядок общественные зоны, где принимают посетители.

"Если участник не выполняет требования по подписанию контракта или предоставлению обеспечения, он официально считается уклонившимся", — поясняют в документах закупки со ссылкой на закон № 44-ФЗ.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова