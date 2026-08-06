В Орле сорвался капитальный ремонт здания налоговой службы на 378 млн рублей

Управление ФНС по Орловской области не смогло договориться с подрядчиком о капитальном ремонте своего здания на площади Мира, 7а. Контракт на сумму 378 млн рублей остался неподписанным, хотя победитель торгов определился еще в июле.
На аукцион подали всего одну заявку. Единственный участник выиграл тендер, но проигнорировал требования закона № 44-ФЗ: не подписал договор и не предоставил обеспечение в установленный пятидневный срок. В итоге компанию официально признали уклонившейся от заключения контракта.
Для налоговиков это означает необходимость проводить торги заново. Это уже третья попытка найти компанию, готовую взяться за объект.
|Параметр ремонта
|Детали
|Стоимость работ
|378 млн рублей
|Общая площадь
|4,2 тыс. кв. м
|Объем работ
|Кровля, инженерные сети, отделка кабинетов, санузлов и входной группы
|Плановый срок завершения
|30 ноября 2028 года
Ремонт затронет почти все внутренние помещения управления. Рабочим предстоит обновить оборудование и привести в порядок общественные зоны, где принимают посетители.
"Если участник не выполняет требования по подписанию контракта или предоставлению обеспечения, он официально считается уклонившимся", — поясняют в документах закупки со ссылкой на закон № 44-ФЗ.
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