В Барнауле снесут аварийный бревенчатый дом 1937 года постройки

В Барнауле опубликован тендер на демонтаж аварийного двухэтажного бревенчатого дома по адресу ул. Пушкина, 67а. Максимальная цена контракта — 857 тысяч рублей. Лот размещён в единой информационной системе госзакупок.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Разрушение деревянного дома

Дом построен в 1937 году. Долгое время в нём находились жилые квартиры. В 2024 году здание признали аварийным и включили в программу сноса.

Подрядчику предстоит полностью разобрать постройку с применением спецтехники: бульдозера, экскаватора и крана. В объём работ входит также демонтаж примыкающих деревянных построек и металлических гаражей, засыпка образовавшейся траншеи и вывоз строительного мусора.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 12 августа 2026 года. Итоги подведут 14 августа. Все работы победитель должен завершить не позднее 30 декабря 2026 года.

Снос дома на Пушкина — не единственный случай в исторической части Барнаула. Ранее сообщалось о готовящемся демонтаже двух других столетних многоквартирных домов, а также двух послевоенных построек.