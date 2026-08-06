Жители двух районов Саратова остаются без холодной воды второй день

Жители Фрунзенского и Октябрьского районов Саратова остаются без холодной воды уже второй день. Ремонтные работы на сетях, начавшиеся 5 августа, затянулись: завершить их не удалось к обещанному утру 6 августа, срок сдали до 20:00.
Как сообщили в пресс-службе "Саратовводоканала", перенос дедлайна вызван производственной необходимостью и увеличением объёмов работ. Подача воды возобновится после завершения сварочных и монтажных операций.
В зоне отключения до 20:00 находятся следующие улицы и проезды Фрунзенского района:
Параллельно до 20:00 вода отключена в Октябрьском районе в границах улиц Стрелковая — 1-я Силикатная — 8-я линия — 4-я Силикатная. Там проводится замена участка трубопровода.
"В связи с производственной необходимостью и увеличением объёмов работ срок завершения ремонтных работ продлён до 20:00 6 августа", — сообщили в пресс-службе ПАО "Саратовводоканал".
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.