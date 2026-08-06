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Жители двух районов Саратова остаются без холодной воды второй день

Россия » Поволжье » Саратов

Жители Фрунзенского и Октябрьского районов Саратова остаются без холодной воды уже второй день. Ремонтные работы на сетях, начавшиеся 5 августа, затянулись: завершить их не удалось к обещанному утру 6 августа, срок сдали до 20:00.

Кухонный смеситель
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кухонный смеситель

Как сообщили в пресс-службе "Саратовводоканала", перенос дедлайна вызван производственной необходимостью и увеличением объёмов работ. Подача воды возобновится после завершения сварочных и монтажных операций.

В зоне отключения до 20:00 находятся следующие улицы и проезды Фрунзенского района:

  • 12-я линия;
  • 1-й проезд Клочкова;
  • 1-я Детская;
  • 2-я Детская;
  • 2-й Комсомольский проезд;
  • 2-я Садовая (от Политехнической до Моховой);
  • 3-й Комсомольский проезд (от Миротворцева до Карла Маркса);
  • 4-й Комсомольский проезд (от Миротворцева до Арбатской);
  • 4-я Поперечная;
  • Клиническая (дома № 2/6, 3, 6, 8/18, 20/24);
  • Вяземская (от Миротворцева до Лысогорской);
  • Карла Маркса;
  • Каляевская;
  • Клочкова (от Политехнической до Литейного проезда);
  • Котельная;
  • Литейный проезд;
  • Механический проезд;
  • Миротворцева;
  • Новосамарский проезд;
  • Новоузенская (дома № 162, 166/168, 166/168 "а", 180 "а", 147, 149, 151, 155/163, 176);
  • Шелковичная (дома № 149, 151, 155/161);
  • ЖК "Царицынский".

Параллельно до 20:00 вода отключена в Октябрьском районе в границах улиц Стрелковая — 1-я Силикатная — 8-я линия — 4-я Силикатная. Там проводится замена участка трубопровода.

"В связи с производственной необходимостью и увеличением объёмов работ срок завершения ремонтных работ продлён до 20:00 6 августа", — сообщили в пресс-службе ПАО "Саратовводоканал".

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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