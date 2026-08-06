Жители двух районов Саратова остаются без холодной воды второй день

Жители Фрунзенского и Октябрьского районов Саратова остаются без холодной воды уже второй день. Ремонтные работы на сетях, начавшиеся 5 августа, затянулись: завершить их не удалось к обещанному утру 6 августа, срок сдали до 20:00.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кухонный смеситель

Как сообщили в пресс-службе "Саратовводоканала", перенос дедлайна вызван производственной необходимостью и увеличением объёмов работ. Подача воды возобновится после завершения сварочных и монтажных операций.

В зоне отключения до 20:00 находятся следующие улицы и проезды Фрунзенского района:

12-я линия;

1-й проезд Клочкова;

1-я Детская;

2-я Детская;

2-й Комсомольский проезд;

2-я Садовая (от Политехнической до Моховой);

3-й Комсомольский проезд (от Миротворцева до Карла Маркса);

4-й Комсомольский проезд (от Миротворцева до Арбатской);

4-я Поперечная;

Клиническая (дома № 2/6, 3, 6, 8/18, 20/24);

Вяземская (от Миротворцева до Лысогорской);

Карла Маркса;

Каляевская;

Клочкова (от Политехнической до Литейного проезда);

Котельная;

Литейный проезд;

Механический проезд;

Миротворцева;

Новосамарский проезд;

Новоузенская (дома № 162, 166/168, 166/168 "а", 180 "а", 147, 149, 151, 155/163, 176);

Шелковичная (дома № 149, 151, 155/161);

ЖК "Царицынский".

Параллельно до 20:00 вода отключена в Октябрьском районе в границах улиц Стрелковая — 1-я Силикатная — 8-я линия — 4-я Силикатная. Там проводится замена участка трубопровода.

"В связи с производственной необходимостью и увеличением объёмов работ срок завершения ремонтных работ продлён до 20:00 6 августа", — сообщили в пресс-службе ПАО "Саратовводоканал".