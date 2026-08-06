В Кемерове ожидают кратковременные рыжие выбросы из-за работ на заводе «Азот»

В Кемерове в ближайшее воскресенье небо над промышленной зоной может окраситься в рыжий цвет. Это произойдет из-за плановой остановки цеха азотной кислоты на заводе "Азот" для проведения капитального ремонта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Линия электропередач

Работы начнутся 9 августа и займут двое суток. В этот период инженеры полностью отключат агрегат АК-72 для регулировки оборудования.

"В ходе остановочных операций возможны следующие явления: повышенный уровень шума со стороны предприятия и кратковременные выбросы рыжего цвета", — сообщил директор по производству Александр Скороходов.

Завод заявляет, что технические процессы пройдут без вреда для экологии. Чтобы контролировать ситуацию, специалисты с измерительными приборами будут дежурить на объекте и проверять чистоту воздуха до полного запуска цеха.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов