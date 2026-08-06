В Кемерове в ближайшее воскресенье небо над промышленной зоной может окраситься в рыжий цвет. Это произойдет из-за плановой остановки цеха азотной кислоты на заводе "Азот" для проведения капитального ремонта.
Работы начнутся 9 августа и займут двое суток. В этот период инженеры полностью отключат агрегат АК-72 для регулировки оборудования.
"В ходе остановочных операций возможны следующие явления: повышенный уровень шума со стороны предприятия и кратковременные выбросы рыжего цвета", — сообщил директор по производству Александр Скороходов.
Завод заявляет, что технические процессы пройдут без вреда для экологии. Чтобы контролировать ситуацию, специалисты с измерительными приборами будут дежурить на объекте и проверять чистоту воздуха до полного запуска цеха.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.