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В Кемерове ожидают кратковременные рыжие выбросы из-за работ на заводе «Азот»

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерове в ближайшее воскресенье небо над промышленной зоной может окраситься в рыжий цвет. Это произойдет из-за плановой остановки цеха азотной кислоты на заводе "Азот" для проведения капитального ремонта.

Линия электропередач
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Линия электропередач

Работы начнутся 9 августа и займут двое суток. В этот период инженеры полностью отключат агрегат АК-72 для регулировки оборудования.

"В ходе остановочных операций возможны следующие явления: повышенный уровень шума со стороны предприятия и кратковременные выбросы рыжего цвета", — сообщил директор по производству Александр Скороходов.

Завод заявляет, что технические процессы пройдут без вреда для экологии. Чтобы контролировать ситуацию, специалисты с измерительными приборами будут дежурить на объекте и проверять чистоту воздуха до полного запуска цеха.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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