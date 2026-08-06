Роспотребнадзор напомнил жителям Камчатки об опасности купания в официально запрещенных местах

В Камчатском крае подводят итоги сезонного мониторинга качества воды в водоемах, которые используют жители для отдыха и бытовых нужд. За период с 20 апреля по 31 июля 2026 года специалисты управления Роспотребнадзора отобрали 234 пробы и провели 663 лабораторных исследования.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Купание запрещено

По микробиологическим показателям нормам не соответствовало 5,6% проб. По санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим параметрам нарушений не выявлено. Материалы о неудовлетворительных результатах направлены в органы местного самоуправления для принятия мер по Водному кодексу РФ.

Пляжей на Камчатке нет — и знаки об этом стоят повсюду

Главный нюанс сезона: на всей территории края нет ни одного официально утвержденного пляжа. В Петропавловске-Камчатском и пригородных зонах на берегах установлены информационные щиты "Купание запрещено". Это не формальность — вода в необорудованных местах не проверяется на регулярной основе, течения и подводная рельеф создают риски, а береговая инфраструктура отсутствует.

Роспотребнадзор напоминает: отдыхать у воды можно только там, где есть мусоросборники, скамейки, тенистые навесы и биотуалеты. Купаться в местах с запрещающими знаками — риск для здоровья. Также ведомство просит не приводить животных к воде в зонах отдыха людей и убирать за собой мусор, чтобы не провоцировать размножение грызунов и насекомых.

Показатель Результат Отобрано проб воды 234 Проведено лабораторных исследований 663 Несоответствие по микробиологии 5,6% Нарушений по химии, вирусологии, паразитологии не выявлено

Мониторинг будет продолжаться до конца отопительного сезона. Жителям рекомендуется следить за актуальной информацией на щитах у водоемов и на сайте управления Роспотребнадзора по краю.