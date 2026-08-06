Сети АЗС Оренбургской области перешли на разные схемы поставок топлива

Топливные операторы и владельцы сетей АЗС отчитались о ситуации с поставками горючего в Оренбургской области. Данные представили на заседании регионального оперативного штаба, сообщает правительство области.
Рынок топлива в регионе работает неравномерно: часть компаний перешла на схему поставок "с колес", другие сохраняют жесткие лимиты на отпуск бензина и дизеля. Ситуация остается нестабильной — операторы предупреждают, что могут вернуть ограничения в любой момент.
|Сеть АЗС
|Текущие условия и ограничения
|Башнефть
|Все 87 станций работают "с колес". Готовятся к открытию одной АЗС после ремонта.
|Татнефть
|Работа "с колес". Лимиты: АИ-92 и АИ-95 — до 50 л, дизель — до 400 л. Ограничений нет для АИ-98 и брендового дизеля.
|Лукойл
|Бензин — до 40 л, дизель — до 80 л. Заправка в канистры запрещена. Возможны перерывы в работе при приемке топлива. В Дзержинском районе открывают одну АЗС после реконструкции.
|Петрол
|Ограничение только по АИ-95 (до 20 л). Остальные лимиты сняты, разрешен отпуск в канистры.
|Брэнт Фуэллер
|Возобновили поставки АИ-92. Все прежние лимиты отменены.
Остальные операторы заявили о наличии всех видов топлива и отсутствии ограничений по объему заправки. Параллельно с этим в регионе наблюдается разнонаправленная динамика цен: по данным Росстата, на некоторых частных АЗС стоимость бензина снизилась на 20 рублей.
Переход крупных игроков на работу "с колес" (когда топливо продается сразу из цистерны машины без долгого хранения в резервуарах) свидетельствует о сбое в привычных логистических цепочках или дефиците складских запасов. Для жителей это означает риск внезапного отсутствия определенных марок топлива и необходимость планировать заправку с учетом лимитов.
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