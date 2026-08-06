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Сети АЗС Оренбургской области перешли на разные схемы поставок топлива

Россия » Поволжье » Оренбург

Топливные операторы и владельцы сетей АЗС отчитались о ситуации с поставками горючего в Оренбургской области. Данные представили на заседании регионального оперативного штаба, сообщает правительство области.

Бензовоз на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на дороге

Рынок топлива в регионе работает неравномерно: часть компаний перешла на схему поставок "с колес", другие сохраняют жесткие лимиты на отпуск бензина и дизеля. Ситуация остается нестабильной — операторы предупреждают, что могут вернуть ограничения в любой момент.

Сеть АЗС Текущие условия и ограничения
Башнефть Все 87 станций работают "с колес". Готовятся к открытию одной АЗС после ремонта.
Татнефть Работа "с колес". Лимиты: АИ-92 и АИ-95 — до 50 л, дизель — до 400 л. Ограничений нет для АИ-98 и брендового дизеля.
Лукойл Бензин — до 40 л, дизель — до 80 л. Заправка в канистры запрещена. Возможны перерывы в работе при приемке топлива. В Дзержинском районе открывают одну АЗС после реконструкции.
Петрол Ограничение только по АИ-95 (до 20 л). Остальные лимиты сняты, разрешен отпуск в канистры.
Брэнт Фуэллер Возобновили поставки АИ-92. Все прежние лимиты отменены.

Остальные операторы заявили о наличии всех видов топлива и отсутствии ограничений по объему заправки. Параллельно с этим в регионе наблюдается разнонаправленная динамика цен: по данным Росстата, на некоторых частных АЗС стоимость бензина снизилась на 20 рублей.

Значение ситуации для региона

Переход крупных игроков на работу "с колес" (когда топливо продается сразу из цистерны машины без долгого хранения в резервуарах) свидетельствует о сбое в привычных логистических цепочках или дефиците складских запасов. Для жителей это означает риск внезапного отсутствия определенных марок топлива и необходимость планировать заправку с учетом лимитов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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