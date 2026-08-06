В Омской области сожгли половину партий помидоров с опасным вирусом

В Омскую область за семь месяцев года пытались завезти 45 партий помидоров с вирусом коричневой морщинистости. Половину грузов пришлось сжечь, остальные отправили обратно поставщикам.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай спелых томатов

Вирус представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства: он уничтожает от 30% до 80% урожая томатов и перцев. В условиях промышленных теплиц инфекция способна погубить все растения за одну неделю.

Показатель Значение Проверено партий импортной продукции 2 531 Общий вес грузов (тонн) 28,8 тыс. Случаи заражения продукции 85

Большая часть грузов — 28,4 тыс. тонн овощей из Узбекистана — проходила досмотр на складе временного хранения ООО "Омас". Специалисты Россельхознадзора зафиксировали рост числа зараженных партий: за аналогичный период прошлого года выявили 55 случаев.

Другие вредители и меры борьбы

Помимо вируса, в привезенных товарах нашли восточную плодожорку и западный цветочный трипс. Часть продукции удалось спасти с помощью фумигации (химической обработки газом): так очистили 13 партий персиков и нектаринов.

Растения, зараженные трипсом, также прошли обработку и попали в продажу. Лишь семь партий цветов оказались непригодными и были сожжены.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов