В Омскую область за семь месяцев года пытались завезти 45 партий помидоров с вирусом коричневой морщинистости. Половину грузов пришлось сжечь, остальные отправили обратно поставщикам.
Вирус представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства: он уничтожает от 30% до 80% урожая томатов и перцев. В условиях промышленных теплиц инфекция способна погубить все растения за одну неделю.
|Показатель
|Значение
|Проверено партий импортной продукции
|2 531
|Общий вес грузов (тонн)
|28,8 тыс.
|Случаи заражения продукции
|85
Большая часть грузов — 28,4 тыс. тонн овощей из Узбекистана — проходила досмотр на складе временного хранения ООО "Омас". Специалисты Россельхознадзора зафиксировали рост числа зараженных партий: за аналогичный период прошлого года выявили 55 случаев.
Помимо вируса, в привезенных товарах нашли восточную плодожорку и западный цветочный трипс. Часть продукции удалось спасти с помощью фумигации (химической обработки газом): так очистили 13 партий персиков и нектаринов.
Растения, зараженные трипсом, также прошли обработку и попали в продажу. Лишь семь партий цветов оказались непригодными и были сожжены.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.