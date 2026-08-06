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В Ставрополе многодетным семьям выплатят по 6 200 рублей на каждого школьника

Россия » Юг » Ставрополь

В Ставрополе стартовал приём документов на ежегодную денежную компенсацию к новому учебному году. Выплату могут получить многодетные семьи и семьи погибших ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

Семья выбирает школьные принадлежности
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Семья выбирает школьные принадлежности

В 2026 году сумма выплаты на одного школьника из многодетной семьи составит 6 200,67 руб. — это на 4% больше, чем в прошлом году. На ребёнка ветерана боевых действий, погибшего при исполнении обязанностей воинской службы, предусмотрена компенсация 11 924,37 руб. Если ребёнок подходит под обе категории, семья имеет право получить обе выплаты.

Заявления принимаются в течение всего года. По итогам текущей кампании компенсация уже назначена 2 788 многодетным семьям на 5 363 ребёнка. Общая сумма выплат превысила 33 млн рублей.

Кто и как может подать заявление

Многодетные семьи могут обратиться:

  • в городской комитет труда и социальной защиты (ул. Ленина, 415 Б);
  • в любом из пяти офисов МФЦ (ул. Мира, 282а; ул. Голенева, 21; ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а1-2; ул. Васильева, 49; просп. Кулакова, 10 М);
  • через портал "Госуслуги".

Семьям погибших ветеранов боевых действий необходимо обращаться непосредственно в комитет труда и соцзащиты по адресу ул. Ленина, 415 Б.

Какие документы нужны

Основной документ — справка из учебного заведения. До 31 августа 2026 года включительно принимаются справки за 2025-2026 учебный год.

Важное условие для многодетных семей: на портале "Госуслуги" должен быть активен статус многодетной семьи в виде QR-кода, установленный или подтверждённый городским комитетом труда и соцзащиты.

Контакты для вопросов

  • Для многодетных семей: 56-08-51, 56-23-49;
  • Для членов семей погибших военнослужащих: 56-66-93, 56-23-49.

Меры поддержки семей с детьми в регионе работают системно. Ежегодная компенсация к школе — одна из самых востребованных выплат, потому что охватывает практически все многодетные семьи со школьниками. Увеличение суммы даже на 4% в текущих условиях — это реальная помощь при подготовке к учебному году. Важно, что администрация сохранила гибкие сроки: документы принимаются круглый год, а справки из школ за прошедший учебный год действительны до конца августа. Это снимает лишнюю суету с родителей в традиционно загруженный август.

Экспертная проверка:
эксперт по социальной политике и демографии
Елена Романова

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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