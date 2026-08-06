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Возвращение топлива Евро-2 и Евро-3: риски для современных двигателей

Россия » Центр » Брянск

С 2013 года российские водители снова смогут заправить автомобили бензином марок Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Правительство РФ разрешило производство, ввоз и продажу топлива этих экологических классов до 1 июля 2027 года.

Топливные пистолеты ЕВРО-2 на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Топливные пистолеты ЕВРО-2 на АЗС

Решение ввели временно, чтобы избежать дефицита бензина на внутреннем рынке. В Минэнерго пояснили, что мера поможет сгладить последствия сбоев в логистике и технологические ограничения, которые могут привести к перебоям с поставками современного топлива.

"Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка", — отметили в ведомстве.

Для жителей Брянска и других регионов Центральной России это означает появление на АЗС более дешевых марок бензина с повышенным содержанием серы. Чтобы водители не ошиблись при выборе, заправки обязаны разместить информацию об эко-классе топлива в наглядной форме — с помощью специальных табличек у колонок.

Параметр Детали решения
Доступные классы Евро-2, Евро-3, Евро-4
Срок действия до 1 июля 2027 года
Условие продажи обязательное уведомление водителей на АЗС

Одновременно с этим правительство отменило предыдущее решение, которое позволяло использовать бензин класса К5 с высоким содержанием серы до конца 2026 года.

Ответы на популярные вопросы

Чем опасен бензин низких классов для современного авто?

Топливо Евро-2 и Евро-3 содержит больше серы. Если залить его в современный автомобиль с катализатором, это может привести к быстрому засорению выхлопной системы и сокращению срока службы двигателя.

Как понять на заправке, какой бензин продают?

Согласно новым правилам, АЗС должны установить заметные таблички с указанием экологического класса топлива, чтобы водитель мог осознанно выбрать марку бензина под свой автомобиль.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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