Арбитражный суд Орловской области аннулировал право собственности компании "Квант" на склады

Арбитражный суд Орловской области аннулировал право собственности компании "Квант" на два склада на Наугорском шоссе. Выяснилось, что здания в реестре существуют, а на земле — нет.

Фото: https://www.freepik.com Суд

Разбирательство началось после проверки управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) администрации Орла. Специалисты обнаружили несоответствие данных ЕГРН фактическому состоянию участков, которые компания арендовала у города под торговлю, прачечную и баню.

Объект в реестре Фактическое состояние Деревянный склад (51,6 кв. м) Отсутствует по месту регистрации Металлический склад (14,4 кв. м) Временная постройка из металлопрофиля (площадь не совпадает с реестром)

Суд признал деревянный склад полностью отсутствующим. Металлическое строение, которое обнаружили на участке, не сочли капитальным зданием: конструкцию можно перенести в другое место без ущерба для ее целостности.

Представители "Кванта" проигнорировали претензии муниципалитета и не явились на судебное заседание. В итоге суд удовлетворил иск мэрии полностью.

Теперь сведения о "мифических" складах исключат из ЕГРН. Также с компании взыскали госпошлину 50 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова