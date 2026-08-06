Зарплаты строителей в Бурятии выросли на 24% и достигли 173 тысяч рублей

Средняя зарплата строителей в Бурятии за первые семь месяцев 2026 года достигла 173 200 рублей. Этот показатель на 24% превысил данные за аналогичный период прошлого года, сообщает hh.ru.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строители на стройплощадке

Доходы в строительном секторе существенно обходят средние значения по республике. Если в целом по региону средний заработок составил 69 800 рублей, то специалисты строительной отрасли получают более чем в два с половиной раза больше.

Строительство стало лидером по темпам роста оплаты труда. За ними следуют социальные сферы — медицина и образование, где рост составил 18% и 17% соответственно.

Сфера деятельности Рост зарплаты (%) Строительство 24% Здравоохранение 18% Образование 17%

В общероссийском рейтинге по уровню зарплат Бурятия занимает 34-е место. Аналитики связывают общую положительную динамику доходов в регионе с притоком инвестиций в инфраструктурные объекты и активным развитием строительного сектора.

"Рост зарплат в строительстве часто отражает дефицит квалифицированных кадров на фоне увеличения объема заказов. Когда регион активно обновляет инфраструктуру, спрос на бетонщиков, крановщиков и инженеров растет быстрее, чем предложение на рынке труда", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов