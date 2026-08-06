Казань сохраняет статус одного из самых дорогих городов России по стоимости фитнес-услуг

Татарстан вошел в десятку лидеров России по количеству фитнес-клубов и спортивных центров. По данным аналитиков Контур. Фокуса, за год число таких объектов в республике выросло на 13,4% — с 409 до 464. Регион оказался в одном ряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Краснодарским краем и Башкортостаном.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Современный тренажерный зал с оборудованием

Развитие отрасли связывают с популяризацией здорового образа жизни, господдержкой спорта и налоговыми вычетами. Также рынок стимулирует формат "зал у дома" — студии все чаще открываются в коммерческих помещениях новых жилых комплексов.

Экономика рынка: рост выручки при падении прибыли

В индустрии сложился парадокс: количество клиентов и посещаемость растут, но бизнес становится менее прибыльным. В первом полугодии 2026 года продажи клубных карт в России увеличились на 13,5%, а дополнительных услуг — на 15,7%.

Проблемой стали расходы: издержки клубов выросли в среднем на 27%, тогда как стоимость услуг поднялась лишь на 10%. В итоге маржинальность бизнеса снизилась с 7% до 5% (у некоторых операторов она составляет всего 3-5%).

"Главными задачами становятся не только продажи, но и удержание клиентов, развитие дополнительных услуг, повышение качества сервиса и создание более гибких форматов оплаты", — подчеркнула глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Общий объем российского рынка фитнеса достиг 167,6 млрд рублей, однако темпы роста замедлились. Впервые с пандемии зафиксировано снижение числа владельцев клубных карт в квартальном исчислении.

Битва за Казань: федералы против местных

В Казани работают около 230 фитнес-объектов. Если раньше рынок держали локальные сети, то теперь половину организованного сектора контролируют федеральные операторы.

Игрок рынка Доля в Казани / Особенности DDX Fitness Лидер рынка, более 10% (5 клубов) "Планета Фитнес" Примерно 10% рынка Maximus, Fitness House, Spirit Fitness, "Акимбо" Значимые обороты, доля менее 10% Luciano Премиальный сегмент (единичный объект)

Конкуренция обостряется, но предложение растет быстрее, чем количество квалифицированных тренеров и платежеспособный спрос. Это приводит к перестройке рынка: в 2026 году в Казани закрылись объекты A-Fitness (в ТЦ "Тандем"), X-FIT и один клуб "Планеты Фитнес" на улице Хади Такташа.

Смена модели: подписка вместо годовых карт

Местным игрокам становится сложнее противостоять федералам из-за смены потребительских привычек. На смену дорогим годовым картам (30-50 тыс. рублей) пришла рекуррентная модель — ежемесячная подписка.

Клиенту проще платить по 1,7-2,5 тысячи рублей в месяц, чем отдавать крупную сумму единовременно. Эта схема обеспечивает клубам стабильный денежный поток и снижает порог входа для новых посетителей. Именно на подписках строят развитие лидеры рынка — DDX Fitness и Spirit Fitness.

Параллельно с этим фитнес-центры стали новыми "якорями" для торговых центров, заняв площади ушедших fashion-брендов. Примером служит ТЦ "Франт", где третий этаж почти полностью отведен под wellness: от фитнеса и танцев до падел-клуба.

Стоимость фитнеса в столице Татарстана

Казань остается одним из самых дорогих городов-миллионников России по стоимости спорта и лидирует в Поволжье. Средняя цена месячного абонемента здесь составляет около 4,3 тыс. рублей, годового — 35 тыс. рублей.

Стоимость сильно зависит от формата объекта:

Массовый сегмент (подписка): от 1,7-1,9 тыс. руб./мес.

от 1,7-1,9 тыс. руб./мес. Многофункциональные клубы: от 22 до 50 тыс. руб./год.

от 22 до 50 тыс. руб./год. Клубы с бассейном и инфраструктурой: 35-63 тыс. руб./год.

35-63 тыс. руб./год. Премиум-класс: от 100-200 тыс. руб./год.

По данным FitnessData, средний чек в Казани выше — около 60 тыс. рублей в год. Самыми дорогими остаются студии пилатеса и EMS-тренировок, где расходы клиента могут превышать 100 тыс. рублей. При этом фитнес в Казани все еще обходится на 20-30 тыс. рублей дешевле, чем в Москве.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов