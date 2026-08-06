Кинозалы Норильска, Бородина, Назарова и Курагино получили поддержку Фонда кино

Фонд кино выделит деньги на ремонт и обслуживание цифрового оборудования в четырех культурных центрах Красноярского края. Поддержку получат площадки в Норильске, Бородине, Назарове и поселке Курагино.
В конкурсном отборе победили КДЦ имени Владимира Высоцкого (Норильск), городской ДК "Угольщик" (Бородин), объединение "Энергетик" (Назаровский муниципаментный округ) и Централизованная клубная система Курагинского района.
Всего по России помощь получат 106 кинозалов. Деньги пойдут на технический сервис оборудования, которое закупили ранее. Это позволит продлить срок службы техники и сохранить регулярные сеансы с качественным звуком и картинкой в отдаленных районах.
|Показатель
|Значение
|Количество залов в крае, прошедших модернизацию
|28
|Общее число залов-победителей по РФ
|106
|Срок действия нового нацпроекта "Семья"
|2025-2030 гг.
С 2025 года программу по поддержке кинозалов передают в национальный проект "Семья". Это обеспечит системное финансирование площадок вне крупных городов, чтобы жители малых поселков имели доступ к современному кинотеатру.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.