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Замена теплосетей на улице Борисенко ограничила движение трамваев во Владивостоке

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке заменяют изношенные теплосети на улице Борисенко. Работы идут под трамвайными путями в районе дома № 17, из-за чего движение трамваев маршрута № 6 перекрыли до 23:00 7 августа.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

Специалисты меняют 250 метров труб диаметром 219 миллиметров и обновляют три тепловые камеры. Этот участок давно стал проблемным: коммуникации изношены более чем на 95%.

"Необходимость ремонта назрела давно. Жители регулярно обращались с жалобами на парение, возникавшее возле расположенных поблизости детского сада и лицея", — пояснил заместитель главы Владивостока Роман Чернявский.

Чтобы сократить сроки, подрядчики работают в усиленном режиме. Мэрия потребовала от исполнителей собрать весь запас материалов до начала работ, чтобы избежать простоев. За процессом следят через круглосуточное видеонаблюдение.

Итоги и планы по модернизации

За последние пять лет город обновил 155 километров теплосетей. Это позволило снизить число аварийных отключений на 40%.

Показатель Значение
Обновлено сетей (за 5 лет) 155 км
Снижение аварийности ~ 40%
План ремонта на текущий сезон 22 км

В список улиц, где в этом сезоне заменят трубы, вошли Светланская, Горная, Давыдова, Вилкова, Пушкинская, 40 лет ВЛКСМ, а также Народный и Партизанский проспекты.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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