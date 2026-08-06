Замена теплосетей на улице Борисенко ограничила движение трамваев во Владивостоке

Во Владивостоке заменяют изношенные теплосети на улице Борисенко. Работы идут под трамвайными путями в районе дома № 17, из-за чего движение трамваев маршрута № 6 перекрыли до 23:00 7 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Специалисты меняют 250 метров труб диаметром 219 миллиметров и обновляют три тепловые камеры. Этот участок давно стал проблемным: коммуникации изношены более чем на 95%.

"Необходимость ремонта назрела давно. Жители регулярно обращались с жалобами на парение, возникавшее возле расположенных поблизости детского сада и лицея", — пояснил заместитель главы Владивостока Роман Чернявский.

Чтобы сократить сроки, подрядчики работают в усиленном режиме. Мэрия потребовала от исполнителей собрать весь запас материалов до начала работ, чтобы избежать простоев. За процессом следят через круглосуточное видеонаблюдение.

Итоги и планы по модернизации

За последние пять лет город обновил 155 километров теплосетей. Это позволило снизить число аварийных отключений на 40%.

Показатель Значение Обновлено сетей (за 5 лет) 155 км Снижение аварийности ~ 40% План ремонта на текущий сезон 22 км

В список улиц, где в этом сезоне заменят трубы, вошли Светланская, Горная, Давыдова, Вилкова, Пушкинская, 40 лет ВЛКСМ, а также Народный и Партизанский проспекты.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова