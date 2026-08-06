Замена теплосетей на улице Борисенко ограничила движение трамваев во Владивостоке

Во Владивостоке заменяют изношенные теплосети на улице Борисенко. Работы идут под трамвайными путями в районе дома № 17, из-за чего движение трамваев маршрута № 6 перекрыли до 23:00 7 августа.
Специалисты меняют 250 метров труб диаметром 219 миллиметров и обновляют три тепловые камеры. Этот участок давно стал проблемным: коммуникации изношены более чем на 95%.
"Необходимость ремонта назрела давно. Жители регулярно обращались с жалобами на парение, возникавшее возле расположенных поблизости детского сада и лицея", — пояснил заместитель главы Владивостока Роман Чернявский.
Чтобы сократить сроки, подрядчики работают в усиленном режиме. Мэрия потребовала от исполнителей собрать весь запас материалов до начала работ, чтобы избежать простоев. За процессом следят через круглосуточное видеонаблюдение.
За последние пять лет город обновил 155 километров теплосетей. Это позволило снизить число аварийных отключений на 40%.
|Показатель
|Значение
|Обновлено сетей (за 5 лет)
|155 км
|Снижение аварийности
|~ 40%
|План ремонта на текущий сезон
|22 км
В список улиц, где в этом сезоне заменят трубы, вошли Светланская, Горная, Давыдова, Вилкова, Пушкинская, 40 лет ВЛКСМ, а также Народный и Партизанский проспекты.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.